Bestuurder bedrijfswagen mist fietser compleet [video]

Deze video laat zien hoe belangrijk het is om je dode hoek in de gaten te houden. Vooral als je met een bedrijfswagen op stap bent.

We kunnen als automobilisten fietsen nog zo irritant vinden. Ze zijn tegelijkertijd ook een enorm kwetsbare groep en dus moeten we er rekening mee houden. Dat gezegd hebbende: die fietsers mogen ook soms wat vaker rekening met ons autobestuurders houden. Geven en nemen, u weet het wel.

Met een bedrijfswagen rijden brengt meestal grotere verantwoordelijkheden met zich mee. Ze zijn groter, in beladen vorm lastiger om mee te rijden en je hebt een grotere dode hoek. Dit laatste vereist extra oplettendheid bij het invoegen op de snelweg, of het afslaan van een kruispunt. Nonchalant afslaan en daardoor het fietspad niet in de gaten houden kan ernstige gevolgen hebben.

In Londen, Engeland is vastgelegd hoe zo’n nonchalante actie verkeerd afloopt. De bestuurder van een truck slaat af, maar vergeet dat er diverse tweewielers zich op de fietsbaan begeven. Een aanrijding is het gevolg. Het slachtoffer in kwestie draagt een helm en achteraf bleken de verwondingen mee te vallen. Dit soort aanrijdingen kunnen echter heel anders aflopen. Zelfs met een kleine bestelbus is het soms oppassen.

Volgens de uploader van de YouTube-video moest de bestuurder voorkomen bij de rechter. Hij kreeg omgerekend 360 euro boete. Daarbovenop kwamen de kosten van de rechtszaak van 400 euro. Ook zijn er zes punten van zijn rijbewijs gehaald. Het incident vond in mei 2019 plaats. De rechtszaak met de uitspraak was een paar weken geleden.