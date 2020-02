Gaat Alfa Romeo eindelijk met zijn tijd mee?

Een Autoblog-lezer zag in de prijslijst van de Giulia een opvallende hybride-uitvoering staan…

Alfa Romeo en elektrificatie. Voor sommigen is dat hetzelfde als zoet en hartig. Apart zijn ze prima, maar je moet ze niet gaan combineren. In de ideale wereld zou Alfa Romeo alleen tweedeurscoupés en vierdeurs-sedans bouwen, met een benzine-V6-motor voorin en de aandrijving op de achteras. Jammer genoeg leven we niet in die ideale wereld, maar in een wereld met klimaatverandering en CO2-doelstellingen. Alfa Romeo kan dus niet alleen aan de petrolhead denken, maar moet ook oog voor de uitstoot hebben.

Hier komt de Alfa Romeo Tonale ten tonele. Deze crossover moet in 2021 op de markt komen en ook als plug-in hybride leverbaar zijn. Iedereen ging er vanuit dat dit de eerste hybride Alfa Romeo zou zijn. Maar misschien gaat een andere Alfa Romeo er met die ‘eer’ vandoor.

Prijslijst

Autoblog-lezer Maarten zag namelijk een opvallende vermelding in de prijslijst van de Giulia staan: een 2.0T-e. En waar zal die e voor staan? Electric, waarschijnlijk? Dit vermoeden wordt gesterkt door de 1KJ (kilojoule) vermelding die naast de motorisering is te zien.

De Giulia is op moment van schrijven niet te bestellen als hybride, het is dan ook niet bekend wanneer deze Alfa Romeo op de markt moet komen. Het kan ook best een fout zijn, natuurlijk. Alfa Romeo rept nergens anders over de hybride Giulia.

Mocht deze informatie echter kloppen, dan zou de hybride hetzelfde kosten als de niet-hybride. Beide auto’s hebben een consumentenadviesprijs van 43.050 euro. Ook de hoeveelheid pk is gelijk, met 200 pk. De CO2-uitstoot van de hybride is echter wel lager. De benzine-uitvoering heeft een CO2-uitstoot van 157, de CO2-uitstoot van de hybride-auto is 153.

Mild hybrid

Maar wat voor hybride-techniek zou Alfa Romeo kunnen toepassen? Als we verder kijken binnen het FCA-gamma, zien we dat Fiat eerder dit jaar twee mild hybrids uitbracht. De 500 en Panda Hybrid hebben een 12-Volt generator die je zou kunnen vergelijken met een opgevoerde startmotor. Deze systemen zijn relatief makkelijk te implementeren, zonder dat je een hele nieuwe auto hoeft te bouwen.

Zou de Alfa Romeo Giulia – die dit jaar een model-update heeft gekregen – straks dan ook met mild hybrid-systeem besteld kunnen worden? Alleen de tijd zal het leren. Voor Alfa Romeo is een belangrijkere vraag of jullie wel zo’n hybride Giulia zouden kopen? Of hebben jullie toch liever de ‘normale’ 2.0-uitvoering? Laat het weten in de reacties!

Foto: Alfa Virus! van Min2Max, via Autojunk.nl.