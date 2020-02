Maserati Coupé vliegt uit de bocht op een N-weg

Een Maserati Coupé, N-weg met een flinke bocht, nattig weer. What could go wrong?

Waarschijnlijk hebben we het allemaal een keertje gedaan. Het is lekker weer, je rijdt op een bochtige N-weg, er is geen kip op de weg. Je duwt het gaspedaal nét iets dieper het tapijt in, krijgt een glimlach op je gezicht en het kippenvel kruipt je armen omhoog.

Of de bestuurder van deze Maserati ook op een verder lege, fijne N-weg reed is niet bekend. Waarschijnlijk niet: hij (m/v) reed tijdens de spits, het is een grijze dag geweest en de N203 lijkt op Google Maps niet een bijster spannende weg te zijn. Wat we wél weten, is dat zijn autorit niet zo goed afliep.

Hij vloog donderdagmiddag namelijk uit de bocht ter hoogte van Zaandijk en ging daarbij dwars door een heg heen. Zijn Maserati Coupé eindigde door het ongeluk naast de sloot in de berm, nog geen meter verwijderd van hekwerk dat voetgangers van het spoor weg moet houden.

Wat dat betreft heeft de bestuurder nog geluk gehad: qua schade lijkt het op de foto’s nog mee te vallen. De Coupé kon alleen niet op eigen kracht wegrijden, een berger moest er aan te pas komen om de Italiaan uit de berm te krijgen. De inzittenden mankeerden gelukkig niets.

Deze blauwe Maserati Coupé werd in 2003 geleverd en heeft een 4.2-liter V8. Deze motor kan 385 pk en 450 Nm produceren. De topsnelheid is 285 kilometer per uur, nul-naar-honderd moet binnen 4,9 seconden klaar zijn. Autoblog schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de Maserati Coupé.