Tesla het grootste afschrijvingskanon? Nou, dat hangt er maar vanaf

Ja, dat is echt zo. Er is iets wat je zelf kunt doen om je auto een waar afschrijvingskanon te maken. Nog erger dan een Tesla uit zichzelf al doet…

Voor veel mensen is het een leuk spel. Auto kopen, tijdje in rijden, te koop zetten en er zo veel mogelijk voor terugkrijgen en dan het hele riedeltje weer van voren af aan. Ondergetekende doet dat ook hoor. En om eerlijk te zijn, het is best een hoop werk.

Je moet de auto goed onderhouden en facturen kunnen tonen, er moeten goede banden onder, de lak moet mooi zijn en de hond mag niet mee. Als je dat allemaal doet, valt het met de afschrijving misschien wel mee.

Maar er zijn dingen die van jouw auto een waar afschrijvingskanon maken. Als je dat doet wil niemand hem hebben. Of voor een veel lagere prijs. En weet je, daar zijn wij het hier ter redactie eigenlijk best mee eens.

Maak van jouw auto een waar afschrijvingskanon

We hebben het natuurlijk over roken in de auto. Naast dat het slecht is voor je gezondheid, is het ook heel slecht voor je portemonnee. Uitonderzoek blijkt dat tweedehands auto’s die naar rook ruiken gemiddeld 7 tot 9% minder keiharde pieken opleveren. Bij een verkoopwaarde van €20.000 scheelt dat al snel ruim €1.500.

En dan heb je nog mazzel, want ik denk dat we allemaal wel weten hoe goor een auto ruikt als er door de eigenaar in is gerookt. Ook als je elke dag zelf een pakje leeg paft, weet ik uit eigen ervaring. Gelukkig ben ik inmiddels al een jaar of 7 gestopt, maar ik kan me die dooie peukengeur nog herinneren als de dag van gisteren.

Maar goed, jij wil natuurlijk weten of er überhaupt nog mensen zijn die roken in hun afschrijvingskanon. Nou, dat zal je verbazen.

Uit onderzoek onder 1.000 ondernemers en zzp’ers blijkt dat 67% van de autobezitters roken in de auto ontoelaatbaar vindt. Onder financial leaserijders ligt dat percentage beduidend lager: slechts 49% keurt roken in de auto af. We hebben er zelfs een uiterst uitgebreid staaltje van, kiek maar!



Deze cijfers komen allemaal van het leasebedrijf Autokan en daar hebben ze nog meer uitgevogeld over roken in de auto. Vooral jongere bestuurders en mannen zijn soepeler over sigaretten achter het stuur dan vrouwen en oudere generaties. “Een opvallende uitkomst,” zeggen geleerde mensen die het kunnen weten. “Juist ondernemers kiezen voor financial lease vanwege uitstraling en waardebehoud.” “Maar in de praktijk ondermijnt roken dat imago.”

Dus, resumerend kunnen wij stellen dat je van jouw auto een waar afschrijvingskanon kan maken. Je hoeft er alleen maar flink voor door te roken achter het stuur.

Kun je trouwens nagaan hoe hard een Tesla afschrijft als erin gerookt wordt…