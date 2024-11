350Z-bestuurder stap zelf uit na bizarre crash in Arnhem

En nee, dit was geen rechtsgestuurde auto.

Lichamelijk letsel inschatten op basis van crashfoto’s is soms best lastig. Soms ben je er zeker van dat de bestuurder morsdood is en dan kon diegene het toch navertellen. Zo overleefde een 18-jarige Australiër recent een crash waarbij zijn Mazda finaal doormidden werd gescheurd. Nu hebben we een voorbeeld wat iets dichter bij huis is.

In Arnhem ging het gisteravond flink mis tijdens een ritje met een Nissan 350Z. De bestuurder verloor de macht over het stuur en vloog vervolgens zijwaarts tegen een boom. Dit is niet zachtjes gegaan, want de auto heeft zich helemaal om de boom gevouwen.

Precies op de plek waar de bestuurder zat is een enorme afdruk van een boom te zien. Dat belooft meestal weinig goeds, maar wonder boven wonder heeft de beste man het overleefd. Op miraculeuze wijze stapt hij zelf uit. Je zou bijna denken dat het een rechtsgestuurde auto is, maar het is gewoon een origineel Nederlandse 350Z.

Dat betekent niet dat de bestuurder er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. Hij is wel met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Voor de boom liep het sowieso slecht af, want die was geveld door de klap en vervolgens door de brandweer in stukken gezaagd. Met de auto kan waarschijnlijk hetzelfde gebeuren.

Foto’s: Persbureau Heitink