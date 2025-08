Koop de fabrieksnieuwe Bugatti van Rick!

Rick van Stippent zet zijn Bugatti nu alweer te koop.

Rick van Stippent heeft het toch maar mooi geflikt, als autopoetser een Bugatti Veyron kopen. Hij had al een vrij uitgebreide collectie met auto’s, maar een Bugatti is natuurlijk next level. Hij kocht de auto in november vorig jaar bij Carlink.

Helaas kon Rick er in eerste instantie weinig van genieten. Hij had namelijk wel een Bugatti, maar geen rijbewijs. Dat was hij nog steeds kwijt naar aanleiding van het akkefietje met zijn Aventador. Overigens haalde hij zijn rijbewijs vijf maanden geleden op in deze Bugatti.

Rick heeft lekker wat views kunnen pakken met de Bugatti, maar de auto staat nu alweer te koop. Via Fabrieksnieuw.nl, waar hij zijn eigen collectie verkoopt, wordt nu ook de Bugatti aangeboden.

Het betreft een Grand Sport, de cabrioversie van de Veyron. Hier zijn er slechts 58 van gemaakt. Het is meer een targa dan een echte cabrio, maar je kunt in ieder geval dakloos 369 km/u rijden. Met het dak dicht kun je nog een stukje harder: 408 km/u.

De auto is uitgevoerd in een two-tone kleurstelling van rood met zwart, gecombineerd met verchroomde velgen. Een bijzondere combinatie, maar de Veyron is zo’n auto die alles kan hebben. Het interieur is volledig uitgevoerd in rood leer. Ook dat zal niet ieders smaak zijn, maar ondergetekende kan een rood interieurtje wel waarderen.

Wat moet dat kosten? Rick wil er €1.895.000 voor hebben. Dat is aan de hoge kant voor een Veyron, maar alle auto’s op Fabrieksnieuw.nl worden voor de hoofdprijs aangeboden. Rick lijkt geen haast te hebben met de verkoop, want veel auto’s staan al 2 jaar te koop. Wellicht zal deze Veyron dus ook nog een tijdje in de collectie blijven.