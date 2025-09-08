Bestuurder van F1-auto op de weg is opgepakt, maar dat is niet het hele verhaal

Het is over met de pret.

De comeback is maar van korte duur. Een paar weken terug verscheen er voor het eerst sinds jaren weer een video op YouTube van de Formule-wagen op de Tsjechische snelweg. De voorheen ongrijpbare coureur is nu opgepakt. Tenminste, zo klinkt het op het wereldwijde web.

Maar dat is niet het hele verhaal. De nieuwe video van de illegale raceauto op de openbare weg is niet alleen een andere auto, maar ook van een andere afzender. Vermoedelijk loopt de bestuurder van de originele F1-op-de-snelweg video’s nog gewoon vrij rond.

Video van arrestatie

De uploaders van de nieuwe video zien kans om het moment van de arrestatie te filmen vanuit verschillende hoeken. Fijn voor ons en het YouTube-kanaal. Het is toch weer nieuwe content. We zien in de video hoe de Ferrari-gekleurde raceauto zijn gebruikelijke kilometers op de openbare weg aflegt.

Ongeveer halverwege de video ontstaat er paniek: de smerissen zouden onderweg zijn. De Formule-auto wordt weggesleept naar een huis verderop in de hoop dat het eigen terrein weerstand biedt tegen de agenten. Verkeerd gedacht, legt de politie uit. De bestuurder weigert in eerste instantie uit te stappen, maar de politiemannen gaan daar niet in mee. Na een belletje met de advocaat besluit de gehelmde bestuurder toch maar uit te stappen en met de wetshandhavers mee te gaan.

Vraag je je net als ik af of deze arrestatie niet in scène is gezet: nee, dat is het niet. De Tsjechische politie bevestigt op X dat de bestuurder van de omgebouwde GP2-auto is ingerekend. Het korps schrijft: ”Dankzij informatie van automobilisten konden we vanochtend een Formule 1-coureur aanhouden die te hard reed op de D4 in het dorp Buk. De politie identificeerde de bestuurder als een 51-jarige man en nam hem later mee naar het districtspolitiebureau voor verhoor.”

De agenten posten de volgende flitsfoto bij het bericht. Wat je ook van de actie vindt: zo’n flitsfoto is wel legendarisch, toch? Intussen vraag ik me af hoe het met de originele F1-coureur op de openbare weg gaat.

Bedankt voor de tip, Hans!

Foto’s: Trackzone, @policieCZ