BMW Neue Klasse iX3 in het echt: maken of kraken?

Wat vinden we van het Neue Klasse-ontwerp?
Volgens automerken is er een toekomst voor de autobeurzen. Nou, ik heb goed nieuws voor ze: de IAA in München laat zien dat die er wel is. De lanceringen vliegen je deze week om de oren. Natuurlijk is razende reporter @Wouter aanwezig, maar ook AB-fotograaf/scribent @machielvdd kun je deze dagen tegen het lijf lopen in München.
Het Beierse bal der nieuwe automobielen werd afgetrapt met een primeur van jewelste. BMW pompt miljarden in de volgende generatie van haar modellen genaamd Neue Klasse. Het eerste resultaat ervan is de iX3. De makers deelden natuurlijk al wat puntgave studiofoto’s en wat rijdende beelden van de elektrische X3, maar de beste blik op de auto heb je toch wel in het echie.
Nieuwe generatie = nieuwe ontwerptaal
Zoals vrijwel altijd bij nieuwe BMW’s raken we maar niet uitgepraat over de nieuwe ontwerpstijl. De crossover is vrij clean en heeft een 2002 tii-achtige smalle grille. Het grote rooster van de uitgaande modellen ligt bij het grof vuil, net op het moment dat we eraan begonnen te wennen.
Een detail dat me aan de foto’s van de auto in vlees en bloed opvalt, is het BMW-logo in het wiel. Die ziet er wel heel erg klein uit. De badge verdwijnt bijna helemaal in de aero-stukken. We kijken hier overigens naar de iX3 met het M Sportpakket. Je herkent het pakket onder andere aan de in het midden ingesneden voorbumper.
Specs
Of je het ontwerp nu beter vindt dan voorheen of niet, technisch zet BMW met de Neue Klasse iX3 in ieder geval een flinke stap voorwaarts. Dankzij een lompe 108,7-kWh batterij kom je er maximaal 805 kilometer ver mee zonder tussentijds op te laden. Ga je wel opladen, dan kan dat met 400 kW dankzij 800-volttechniek. Binnen 21 minuten kun je van 10 naar 80 procent laden en na 10 minuten opladen kun je alweer een kilometertje of 370 verder rijden.
Zoals de badge op de bips van de iX3 verklapt, kijk je hierboven naar de iX3 50 xDrive. Dit is voorlopig de enige Neue Klasse die je kunt bestellen. Het vermogen is 469 pk en gaat dus naar alle wielen. Er komen nog krachtigere versies aan. De prijzen beginnen bij € 70.501,10.
En nu ben jij aan zet. Is je mening over de nieuwe tekenstijl van de BMW-ontwerpers veranderd door de nieuwe foto’s? Zo ja, is dat dan in positieve of negatieve zin? Wij zijn benieuwd.
Reacties
Rick-dos zegt
Goed om te zien dat het op ‘live’ beelden ook nog steeds er prima uitziet. Tegelijk ben ik op de X5 na niet zo van de X modellen dus dat kan mijn mening wat vertroebelen.
Ik wacht totdat de i3 uitkomt om echt een mening te geven. Daar heb ik wel hoge verwachtingen van. De richting die ze op zijn gegaan geeft mij goede hoop dat het er ook goed uit zal zien. Het is teruggrijpen op het verleden maar dan in een modern jasje. Je kunt het geen retro noemen eerder een moderne BMW met elementen uit het verleden.
Johanneke zegt
Zo op een scherm zeg ik kraken, maar heb gehoord dat ie er in het echt beter uit ziet. Denk dat dit design veel beter tot zijn recht komt op een sedan of station, en mijn mening is ook wat gekleurd. Ik vind vrijwel iedere crossover te lomp en niet elegant genoeg.
Aalbert zegt
Ik wacht maar op de sedan, Neue klasse lijkt mij op de sedan beter tot zijn recht te komen, verder mooi rustig ontwerp. De hele led verlichting voorzijde vind ik niet fraai, had gewoon mooi chroom mogen zijn, zal wel van een andere generatie zijn.
Achterzijde vind ik wat goedkoop ogen en d eblauwe op de fotoá heeft fraaie velgen de beige kleurige uitvoering m.i. niet, dichte velgen zoals je wel vaker op EV’s ziet, zeer bepalend voor uitstraling m.i.
ghini zegt
Het lijkt alsof de voorkant een stomp op zn neus heeft gehad..
petrolman zegt
Ik ben er blij mee. We zien langzaamaan een terugkeer naar meer eenvoudige vormgeving en dat is gezien de lompigheid van de huidige generatie 5 echt geen overbodige luxe. Het werd zelfs als liefhebber wel een beetje moeilijk te verklaren waarom je een BMW zou willen;)
Ik ben wel vooral benieuwd naar hoe dit design uitpakt op een touring of sedan. Hopen dat we -ondanks dikke accupakketten- een beetje terug kunnen naar de meer slanke lijnen van de F generaties, maar dan met deze designtaal.
Voorzichtig positief zullen we maar zeggen. Het is in elk geval de eerste BMW in lange tijd waarvan het nieuwe model me niet meteen een heimwee geeft naar het oude model en dat is wat mij betreft goed nieuws!
cdlop01 zegt
Mee eens.
Jens_Roadster zegt
Kraken. 🤢🤮
tenaci zegt
Mooie neus, maar niet op een SUV. Terug naar sedan/station BMW!
kniesoor zegt
Vind de achterlichten vrij groot. Maar verder – afgaande op de foto’s – lijkt het een wagen, die er prima uitziet.
watchhok zegt
Neue klasse is vernieuwend.. mooi dat iemand dat nog durft! Top auto dus
Sir_Vmax zegt
Best een grote neus, zou die ook een frunk hebben?