BMW Neue Klasse iX3 in het echt: maken of kraken?

Wat vinden we van het Neue Klasse-ontwerp?

Volgens automerken is er een toekomst voor de autobeurzen. Nou, ik heb goed nieuws voor ze: de IAA in München laat zien dat die er wel is. De lanceringen vliegen je deze week om de oren. Natuurlijk is razende reporter @Wouter aanwezig, maar ook AB-fotograaf/scribent @machielvdd kun je deze dagen tegen het lijf lopen in München.

Het Beierse bal der nieuwe automobielen werd afgetrapt met een primeur van jewelste. BMW pompt miljarden in de volgende generatie van haar modellen genaamd Neue Klasse. Het eerste resultaat ervan is de iX3. De makers deelden natuurlijk al wat puntgave studiofoto’s en wat rijdende beelden van de elektrische X3, maar de beste blik op de auto heb je toch wel in het echie.

Nieuwe generatie = nieuwe ontwerptaal

Zoals vrijwel altijd bij nieuwe BMW’s raken we maar niet uitgepraat over de nieuwe ontwerpstijl. De crossover is vrij clean en heeft een 2002 tii-achtige smalle grille. Het grote rooster van de uitgaande modellen ligt bij het grof vuil, net op het moment dat we eraan begonnen te wennen.

Een detail dat me aan de foto’s van de auto in vlees en bloed opvalt, is het BMW-logo in het wiel. Die ziet er wel heel erg klein uit. De badge verdwijnt bijna helemaal in de aero-stukken. We kijken hier overigens naar de iX3 met het M Sportpakket. Je herkent het pakket onder andere aan de in het midden ingesneden voorbumper.

Specs

Of je het ontwerp nu beter vindt dan voorheen of niet, technisch zet BMW met de Neue Klasse iX3 in ieder geval een flinke stap voorwaarts. Dankzij een lompe 108,7-kWh batterij kom je er maximaal 805 kilometer ver mee zonder tussentijds op te laden. Ga je wel opladen, dan kan dat met 400 kW dankzij 800-volttechniek. Binnen 21 minuten kun je van 10 naar 80 procent laden en na 10 minuten opladen kun je alweer een kilometertje of 370 verder rijden.

Zoals de badge op de bips van de iX3 verklapt, kijk je hierboven naar de iX3 50 xDrive. Dit is voorlopig de enige Neue Klasse die je kunt bestellen. Het vermogen is 469 pk en gaat dus naar alle wielen. Er komen nog krachtigere versies aan. De prijzen beginnen bij € 70.501,10.

En nu ben jij aan zet. Is je mening over de nieuwe tekenstijl van de BMW-ontwerpers veranderd door de nieuwe foto’s? Zo ja, is dat dan in positieve of negatieve zin? Wij zijn benieuwd.