Techniek van de snelste EV ter wereld komt in jouw volgende auto te liggen

Van hypercarbouwer naar toeleverancier voor auto’s voor de massa.

De markt voor de allersnelste EV’s ter wereld is nog niet booming. Mate Rimac, de eigenaar en naamgever van het EV-merk met de snelst accelererende EV ter wereld, weet dit als geen ander. En dus ziet hij kans om Rimac uit te breiden.

Zoals het een echte zakenman betaamt, is Rimac vele samenwerkingen aangegaan. Er zijn afspraken met BMW, CEER Motors (een EV-merk uit Saoedi-Arabië) en Porsche, maar ook met batterijmakers ProLogium, Kautex Textron en de materialeninnovatietak van Mitsubishi. Het doel: elektrotechniek maken voor elektrische en hybride auto’s voor de massa.

Rimac op de IAA

Rimac laat op de IAA-beurs dan ook geen speciale Nevera zien, maar een heel stel batterijen, elektromotoren en aandrijflijnen. Dit zijn geen spulletjes voor in de verre toekomst, maar ”productieklare” producten. Het idee is dat deze krachtbronnen en accu’s niet in een nieuwe Nevera komen te liggen, maar ”de komende jaren honderdduizenden voertuigen zullen aandrijven”, aldus Nurdin Pitarević. Hij is de nummer twee bij Rimac achter de oprichter.

Wat heeft Rimac dan te bieden aan bedrijven als Volkswagen, Renault en Stellantis? Ten eerste een stel aandrijflijnen. De eerste heet Sinteg 300 & 550, wat doet vermoeden dat er twee versies zijn; de 300 en de 550. Hoe dan ook, het motortje is alles wat je wilt van een elektromotor: sterk genoeg, veel koppel, maar ook licht en compact. Rimac belooft 10 pk en 90 Nm per kilo aan motor. De kleine rotor in de motor kan tot 25.000 tpm draaien. De makers hebben het over ”ongekend koppel en vermogen in een pakket dat in de handbagage past”. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Rimac heeft ook het Scalable Powertrain platform naar München meegenomen. Deze basis voor EV’s biedt – zoals de naam al doet vermoeden – schaalbare configuraties met verschillende vermogens- en koppelafgifte. Voor simpele gezinsauto’s kun je kiezen voor minimaal 204 pk. Het vermogen loopt op tot 490 pk. Het koppel is wel altijd indrukwekkend: tussen de 2.500 en 6.250 Nm. Het schaalbare platform is bedoeld voor auto’s in ”alle segmenten, van hot hatches en sportcoupés tot sedans en SUV’s”. Dan klinkt 204 pk wel ineens wat gortig, tenzij je het in een hatchbackje krijgt van minder dan 1.000 kilo.

Aan batterijenkant stelt Rimac drie innovaties ten toon. De eerste is een solid-state accu die lichter, veiliger en meer energiedichtheid moet hebben dan conventionele batterijen. Het blijkt dus dat Rimac ook meedoet in de wedloop om wie de eerste is met een productie-EV met solid-state batterij. Vervolgens een accu met een behuizing van thermoplastic composiet. Dit moet dan weer lekker zijn voor het verwerken van hitte.

Rimac aan de verbrandingsmotor?

Het laatste batterijtype is een verrassende. EV-merk Rimac toont iets dat ze ‘Hybrid Technology’ noemen. Nog nooit zat het Kroatische merk ooit met een vinger aan verbrandingsmotoren (oké, heel misschien via broertje Bugatti), maar nu maakt het bedrijf dus ook een accu voor hybrides. Net als het eerder omschreven platform is de hybride tech gemaakt voor gebruik in verschillende vormen.

Het Rimac-feestje sluiten we af met de nieuwe ECU van het bedrijf. Ze hebben meerdere bestaande ECU’s bij elkaar geveegd en er één beuker van een boordcomputer van gemaakt. Het resultaat: een ECU die minder kost, minder weegt, maar wel met alle moderne functies. Denk aan het regelen van stroomverdeling en tonen van realtime prestaties, maar ook torque vectoring en over-the-air updates.

Een heleboel spulletjes dus die in jouw volgende (of eerste) EV komen te liggen. Welke merken gebruik gaan maken van de Rimac-onderdelen is nog onbekend. Ik durf mijn hand wel in het vuur te steken dat Rimacs eigen Verne voorzien wordt van de nieuwe tech.