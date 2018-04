Betaal 16,5 miljoen euro voor deze F1-kentekenplaat

Niet per se hebb0n.

Wanneer je een nieuwe, peperdure bolide op de kop tikt en het bijbehorende papierwerk hebt afgehandeld, ben je in de meeste landen klaar om te gaan en staan waar je wilt. Dit is echter niet overal het geval. In landen in het Midden-Oosten zegt de nummerplaat vaak meer over je financiële situatie (of het aantal breincellen in je hoofd) dan de bolide waaraan het kenteken vastzit.

De gekte blijkt zich inmiddels te verspreiden naar andere landen. Goed, gepersonaliseerde platen zijn al tijden beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar bij mijn weten is dit de eerste keer dat er aan de andere kant van Het Kanaal zo’n smak geld gevraagd wordt voor een paar gram aluminium.

Mocht je nu, om wat voor reden dan ook, in de markt zijn voor een kentekenplaat van dit kaliber, dan is een beetje geschiedenis niet misplaatst. Het is immers goed om te weten wat je in huis haalt.

De F1-plaat is jaren in bezit geweest van Afzal Kahn. Je weet wel, die oprichter van Kahn Design, maker van dikbolides. Door de jaren heen is Mr. Kahn talloze keren benaderd om uit te vinden of hij al klaar was afstand te doen van zijn kenteken. Keer op keer luidde zijn antwoord een nuchter “nee”, daar hij in de overtuiging was dat de plaat meer waard was dan de geboden 440.000 Britse ponden.

In 2014 verscheen de plaat al eens op dezelfde website. Destijds bleek het echter om een neppe advertentie te gaan. Het is dus goed mogelijk dat het wederom om een vervalste advertentie gaat. Aan de andere kant, zelfs in dat geval zullen er voldoende gekken zijn die er bakken met geld voor overhebben.