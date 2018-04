Bied op deze Renault 5 Turbo 2 met krakeling op het dak

Om op te vreten...

Het blijft verbazingwekkend hoe goed Fransen zijn in het maken van hete hatchbacks. Als je ziet wat ze al decennialang doen met auto’s als de Renault 5, Peug 205, Renault Clio en zelfs een auto als de Citroën Saxo VTS vraag je je af waarom deze epische skills zich niet (meer) vertalen naar het maken van supercars en onderscheidende premiumbakken die iedereen wil kopen. Maar ja, die strijd lijken ze nu al enkele jaren opgegeven te hebben in La Douce France. Enfin, alleen al door het maken van de bovengenoemde kleine bommetjes zijn we blij dat de Franse fabrieken nog bestaan. Op die manier bestaat er altijd de kans dat er nog eens een moderne incarnatie komt van de Renault 5 Turbo of Clio V6. Un homme peut rêver.

Vooral die eerste is namelijk een van de heetste hatchbacks ooit, zeker in die tijd. 160 pk klinkt niet direct als veel vermogen, maar vergeet niet dat een Golf GTI destijds met aanzienlijk minder pk’s kon schermen. Voeg daar het malle en tegelijkertijd geniale concept van de ‘R5’ Turbo aan toe, met de motor achter de voorstoelen en aandrijving op de achterwielen en je hebt een geweldig gooi-en-smijt-wagentje tot je beschikking.

Helaas zijn echte R5 Turbo’s in goede staat tegenwoordig niet meer op te pikken voor een appel en een ei. Ze zijn ook relatief zeldzaam. Van de R5 Turbo 1 werden er 1.690 gemaakt, van de iets minder speciale Turbo 2 3.180 stuks. Eigenlijk wil je natuurlijk de Turbo 1 hebben, daar die lichter is en het speciale interieur van Bertone heeft. Maar als je deze Turbo 2 ziet die bij BVA Auctions te veil staat, kunnen we ons voorstellen dat je voor de bijl gaat.

De deep dish Gotti’s en de livery zijn om van te smullen, doch hoewel de auto gehuld is in Renault’s vechtkleuren, betreft het een straatauto waar nooit mee geracet is. Althans niet officieel op een circuit. De teller staat op 73.824 kilometer en de startprijs is 45.000 Euro. Die is echter nog niet geboden, dus wellicht kan je een puike deal scoren. Kopen dat bommetje!

Bedankt iedereen voor de tips!