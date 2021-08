Kahn G63 is veel wijder en misschien lichter

Uiteraard wordt de goede smaak getart met de Kahn G63. Maar dat is niet het punt.

Er is een verschil tussen wat men accepteert als ‘smaakvol’ en wat men heel erg graag wil. Als het gaat om ‘Den Goeden Schmaeck’, gaat het nog niet zo heel erg lekker. Duitse merken zijn aanzienlijk populairder dan zeer smaakvolle merken als Maserati en Jaguar. Vergeet niet hoe belangrijk het voor mensen kan zijn om succes uit te stralen of juist iets te kopen waar je kinderlijk blij van wordt.

Dat is precies met de G-Klasse aan de hand en met deze Kahn G63 in het bijzonder. Deze is auto is niet bedoeld als vervanger voor een Jaguar MkII of een Maserati Sebring. Nee, deze auto is voor mensen die een standaard G63 AMG nog te gewoontjes en ingetogen vinden. Ja, die mensen zijn er. We noemen hen meestal voetballers, rapper of youtube-bekendheden.

Carbon Wide Track Edition

De Kahn G63 heet voluit ‘Project Kahn G63 Carbon Wide Track Edition’. Daarbij moet je even goed opletten, het gaat er niet om dat dit een auto voor trackdays is. Het gaat erom dat de spoorbreedte (Track) groter (wider) is. De bodykit is absoluut niet subtiel en sommigen zouden het zelfs lelijk kunnen noemen.

De motorkap, sideskirts, wielkasten en voorbumper zijn nogal, eh, smaakgevoelig. Kahn houdt wel van een beetje shockeren en dat lukt goed met dit apparaat. De dubbele achterspoiler aan de achterzijde zijn bijzonder knullig. Het idee is leuk op een vroege Pagani Zonda S ofzo, maar absoluut niet op een G-Klasse.

Enorme wielen voor Kahn G63

De wielen van de Kahn G63 zijn uiteraard kolossaal: 23 inch. Dat is gewoonweg te groot. Vrachtwagens hebben de standaardmaat 22.5 inch, er is geen enkel nu om 23″ onder een kleine G-Klasse te leggen. Sterker nog, veel off-road esque pickups (zoals deze Jackal met 650 pk) hebben tegenwoordig juist kleine 17 inch velgen met enorme ballonbanden. Stiekem zou dat veel beter staan onder dit apparaat, nietwaar?

De bodykit kost je een kleine 18 mille, exclusief montage. De 23 inch wielen liggen er voor iets meer dan 9 mille onder. Het interieur kun je ook aankleden met een carbon-inleg pakket en en carbon stuurwiel. Of de auto lichter is geworden van het vele koolstofvezel, wordt niet vermeld.

Tot slot kun je het interieur helemaal naar wens laten bekleden, als je dat wenst. Het Bengaalsrood in deze Kahn G63 is overigens gewoon van Mercedes. Kortom, als je al te veel G63’s rond ziet rijden, is dit een manier om je toch even unieker te voelen dan de identieke mensen om je heen.