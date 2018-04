Verrassing! Mercedes wil lekker veel geld uit blijven geven

De nadruk ligt in dit geval op blijven.

De start van het tweede raceweekend van het seizoen ging gepaard met de langverwachte onthulling van de financiële plannen van Liberty Media. De plannen zijn feitelijk bepalend voor de toekomst van de Formule 1. Liberty Media, dat de sport bovenal spannender wil maken, is echter aan het koorddansen met het lot, daar het limiteren van de uitgaven wel eens het vaarwel van de grote teams kan betekenen.

Hoewel het vooral Ferrari is dat niet staat te springen om het pad dat Liberty Media in wil slaan, is Mercedes de eerste van de grote teams die laat weten ontevreden te zijn met het voorgestelde budgetlimiet van 150 miljoen dollar. In een reactie aan Sky Sports heeft Toto Wolff, teambaas van Mercedes, verteld dat het dusdanig drukken van de kosten simpelweg niet haalbaar is. Desondanks is hij bereid concessies te doen om tot een redelijk compromis te kunnen komen.

“That number needs to be seen in perspective, because marketing is excluded, drivers are excluded, lots of other activities are excluded. There is lots that we do as a manufacturer where we do work for the power unit that is for the benefit of customers as well. So that number is much too low for the big teams, but if you look into the detail, we need to work with Liberty and find a compromise. That number will not be achievable, but maybe something sensible [can be] – we are all living in the same financial reality. When you add all the extra bits that are being excluded, you are probably at a much higher number than $150m, maybe $250m, then suddenly it doesn’t look so crazy any more.”

Zijn verhaal komt in feite neer op het idee dat het budgetlimiet niet reëel is voor de grote teams. Zonder terug te vallen op de clichés, en de realiteit dat fabrikanten eigenlijk altijd meer geld uitgeven in de hoop te kunnen domineren, noemt Toto echter wél een goed punt. Klantenteams profiteren immers van de financiële inzet van de fabrikanten, daar zij voldoende geld kunnen ophoesten om op volle toeren door te ontwikkelen. Zo zagen we in de beginjaren van het V6-tijdperk dat teams met Mercedes motoren aan boord veelal de sterksten waren. Wanneer je dit aspect weghaalt, zullen de kleinere teams er waarschijnlijk harder op achteruit gaan dan de grote.

Het zal nog even duren voordat er concrete plannen worden gemaakt. Voorlopig krijgen de verschillende partijen de tijd om hun eigen visie te laten horen, zodat er een uiteindelijk versie van het plan gemaakt kan worden waar iedereen mee kan leven.