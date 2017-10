Vergelijking: nieuwe Audi A7 vs de oude

De grote liftback van Audi is volledig nieuw. Wat is er allemaal veranderd?

Deze vergelijkingen zijn altijd leuk bij Audi’s. Want “Er verandert zo weinig!” Dat is op zich een compliment naar de ontwerper, want het betekent dat het initiële design een succes was. Bij de eerste teasers leek het er dan ook op dat de Audi A7 in grote lijnen hetzelfde zou blijven. Onlangs werd de A7 onthuld en wat schetste onze verbazing: het lijkt zowaar een nieuw design te zijn. Op een Audi! Wie had dat gedacht? Al kijkend naar het plaatje bovenin dit artikel zou je dat misschien niet direct geloven. Om te zien wat er precies allemaal veranderd is aan de Audi A7 zetten we daarom het oude (2017) en het nieuwe model (2018) eens even naast elkaar.

Voor de goed orde:

Boven = de OUDE Audi A7

Onder = de NIEUWE Audi A7

Voorzijde

De oude Audi A7 kon je goed onderscheiden van andere Audi’s. De lage neus met relatief subtiele grille gaf de A7 een voornaam voorkomen. De nieuwe A7 is overduidelijk een moderne Audi. De grille is veel groter. Tegen het groteske aan. De bumpers zijn ook veel geprononceerder. Combineer dat met de priemende LED-jes in de koplampen om te concluderen dat de A7 nu een stuk assertiever de wereld in kijkt. Misschien ligt het aan de foto’s, maar als je gezegd had dat de oude de nieuwe is en vice versa zou je het ook geloven. Daarom, nogmaals, boven is de oude en onder is de nieuwe.

Achterzijde

Hier zien we de grootste verandering. Net als de A8 heeft de A7 ‘doorlopende’ achterlichten. Inderdaad, een beetje zoals de Mazda 323 F (de eerste vierdeurs coupé?) ook al had. Gek genoeg lijkt de Audi A7 daardoor wat smaller geworden, iets wat je eigenlijk niet moet willen bij dit type auto. Als laatste een noot over de ‘uitlaten’. Na de facelift van de vorige A7 was het al weinig soeps, maar de kitscherige ornamenten die nu voor uitlaten door moeten gaan zien er niet uit, net als bij de nieuwe Audi SQ5.

Zijaanzicht

Bij de introductie van de nieuwste A7 werd er notie gemaakt van het feit dat de A7 een meer ‘RWD’-achtige stance moet hebben. Nu we de afbeeldingen vergelijken kunnen we niet anders concluderen dan dat het niet gelukt is. Nu maakt dat in principe niet uit, want het is nog altijd een fraaie auto. Wat opvalt is dat de lijnen en vouwen veel pregnanter zijn. De oude is wat vloeiender, de nieuwe is wat stoerder gestyled. Dat komt mede door de dikke ‘quattro-esque’ wielkasten achter. Waarschijnlijk moet je deze auto in het zonlicht zien om de verschillen te kunnen zien én waarderen.

Interieur

Ook van binnen is de A7 echt compleet vernieuwd. Qua layout en design lijkt het sterk op het interieur van de nieuwe Audi A8. Of dat een compliment is valt nog te bezien. @Wouter was zeer onder de indruk van het nieuwe A8 binnenste, ik vond het een kale bedoeling met twee goedkope imitatie-android tablets op elkaar gestapeld. Het is in elk geval nieuw! Het design is veel strakker en de indeling is behoorlijk gewijzigd. Bijna alles wordt nu digitaal weergegeven. De luchtroosters zitten nu hoger in het dashboard.

Nu zijn de foto’s niet helemaal met elkaar te vergelijken, qua kleuren kon de oude veel saaier en de nieuwe kun je vast ook met bruin leer en hout krijgen, maar het zijn beide officiële foto’s, dus kunnen we de vergelijking maken. Niet dat de oude A7 zo gezellig was als een bruine stamkroeg, maar de nieuwe is wel heel steriel. Perfect als je een wortelkanaalbehandeling wilt uitvoeren. Wat waarschijnlijk veel eigenaren doen voor hun werk.

Techniek

Audi is een merk dat techniek hoog in het vaandel heeft. Hun slogan is immers ‘Vorsprung durch technik’. Mede dankzij die slogan en het succes van de Tesla Model S had ondergetekende onwillekeurig verwacht dat ze op technisch gebied zouden uitpakken. Dat is niet het geval gebleken. Audi moet natuurlijk ook de auto’s slijten bij een behoudend ingestelde clientèle. De nieuwe A7 is een mild-hybrid, dat wil zeggen dat er minimale elektronische assistentie is om alles op gang te brengen. Je kunt geen meter elektrisch rijden, dus stel je niet te veel voor van dat systeem. Het is vooral om brandstof te sparen. Volgens Audi zo’n 0,7 liter in de NEDC meting.

De A7 is er vooralsnog in één uitvoering. De A7 3.0 TFSI quattro S-Tronic. Waarschijnlijk is dit de uitvoering zoals je hem wil hebben. De 3.0 TFSI uit de vorige A7 was er eentje met mechanische compressor, de nieuwe heeft een 3.0 V6 met enkele turbo. Het vermogen bedraagt 340 pk en het koppel is 550 Nm. Daarmee sprint de A7 naar de 100 km/u in 5,3 seconden. Je mag zelf raden wat de (begrensde) topsnelheid is. Later volgen er nog vier– en zescilinder motoren, zowel benzine als diesel. Ook de A7 krijgt enorm vreemde typebenamingen voor de motoren. De 3.0 TFSI quattro heet Audi A7 55 TFSI. Riiiiight.

Conclusie

Met de nieuwe A7 heeft Audi duidelijk gekozen voor een nieuwe benadering qua design. In grote lijnen is de nieuwe A7 als zodanig herkenbaar. Maar met name aan de achterkant is het een compleet andere auto geworden. Ook in het interieur heeft Audi stappen gezet. Of het in de goede richting is, zal de toekomst moeten uitwijzen. Op het gebied van technische innovatie heeft Audi (heel) kleine stapjes gemaakt. Anno 2017 aankomen met alleen een milde hybride is een beetje een teleurstelling. Wellicht komen er nog E-Tron of H-Tron varianten bij in de toekomst.