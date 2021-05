Betaal €105.000 voor een Japans sedannetje - Autoblog.nl

En dan moet je zo’n Japans sedannetje ook nog eens importeren. Dan heb je wel iets bijzonders! En een Kenwood-radio…

In het kader van downsizing en het feit dat we allemaal meer vermogen willen, zijn de atmosferische motoren bijna uitgestorven. Audi, Lamborghini en Porsche doen er nog aan, maar dat zijn allemaal uitzonderingen met bijzonder sportieve en dure uitvoeringen.

Alles is tegenwoordig relatief hetzelfde qua motortype: een 2.0 turbo is in de meeste gevallen voldoende. Het nadeel is dat bij veel auto’s het motorkarakter identiek is. En dat is echt jammer. Vroeger was dat heel anders. Denk aan VR6-motor, een hitsige Delta HF Integrale of romige zes-in-lijn van een 323ti. Oh ja, en natuurlijk de VTEC-motoren van Honda. Daarvan staat nu de heilige graal te koop.

Civic Type-RR

We noemen het een ‘Japans sedannetje’, omdat dat feitelijk klopt. De auto in kwestie is de Mugen Civic Type-RR. Dat is op zijn beurt de ultieme versie van de Honda Civic Type-R FD2. Het is een versie die wij in Europa helaas nooit gekregen hebben. Wij konden kiezen voor de Europese veriant, die minder leuk was dan zijn voorganger. Althans, qua rijden. Want de Japanse Type-R had een sterkere motor, hoogwaardigere ophanging en standaard een sper. Zie het als een soort rijdende homologatiespecial.

De Mugen Civic Type-RR deed daar een schepje bovenop. Bij deze versie werd de motor voorzien van (nog) wildere nokkenassen, sportkats, lichtere kleppen, gewijzig inlaatsysteem en een open uitlaatsysteem. Het is waarschijnlijk de best klinkende moderne viercilinder.



















Originele onderdelen

Verder is de Mugen Civic Type-RR voorzien van een andere bodykit, aluminium motorkap (met functionele luchtgaten), lichtgewicht velgen en nog wat koolstofvezel spulletjes. Je kon niet zomaar de onderdelen bij Mugen bestellen. Bij vervanging van onderdelen (denk aan schade), moest je aantonen dat je daadwerkelijk een Mugen Civic Type-RR had. Dit om te voorkomen dat men replica’s ging bouwen met originele onderdelen.

















Destijds werden er 300 van gebouwd. Toen de auto werd aangekondigd en in de verkoop ging, was de auto binnen 10 minuten uitverkocht. De meeste exemplaren staan nu in een keurig verwarmde garage in Japan tussen de andere exoten. Maar nu is er een exemplaar in Europa! Nadeeltje? De prijs is met 89.995 pond een beetje stevig voor een Japans sedannetje, maar dan heb je wel de laatste der mohikanen. Wacht maar tot die VTEC in kickt, yo!

Meer lezen? Check hier alles over de Honda Civic Type-R (FD2)!