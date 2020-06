Betaalbare Toyota GR Yaris knalt op je scherm

Zo’n betaalbare Toyota GR Yaris klinkt ons als muziek in de oren.

Een van de leukste nieuwe auto’s waar we reikhalzend naar uitkijken is de Toyota GR Yaris. In een woud van regelgeving, consumenteneisen en ontwikkelingsbudget heeft Toyota een bijzonder bommetje weten te maken. Althans, dat denken we. We hebben er (nog) niet mee gereden.

261 pk

De ingrediënten zijn er in elk geval: een potige driecilinder motor met 261 pk/360 Nm, een ingenieus vierwielaandrijvingssysteem en een sper op de achteras. Op een Yaris! Ook het uiterlijk is erg dik. Men heeft gekozen voor een driedeurs carrosserie en die vervolgens lekker breed gemaakt met enorme bumpers, skirts en wielkuipen.

Nadeel

Het nadeel van zo’n dikke Yaris? Je sloopt het milieu ermee, aldus de overheid. Je mag best met een GR Yaris door Nederland rijden, maar daarvoor dient dan een enorme koffer aan BPM overgedragen te worden. Het resultaat: de het bommetje kost 60.000 euro! Gelukkig is er een optie in de vorm van een betaalbare Toyota GR Yaris. Nu waren er al GR opties voor de Yaris (afbeelding onder), maar nu is er een soort tussenmodel.

GR Yaris RS

Jazeker, eindelijk is er een betaalbare Toyota GR Yaris! Toyota heeft het model de GR Yaris RS genoemd. Nu klinkt RS bij ons Europeanen heel bijzonder, maar in sommige markten is het gewoon een instapmodel. Denk maar een de Kia Pregio RS. De Toyota GR Yaris RS is ook een instapmodel. De auto beshcikt bijvoorbeeld over enkel voorwielaandrijving.

10 verzetten

Ook is er geen handbak, de GR Yaris RS heeft een CVT met tien voorgepgrammeerde verzetten. Net als de dikke GR Yaris heeft de GR Yaris RS een driecilinder, zij het een 1.5 zonder turbo. Dat heeft zijn uitwerking op de motorprestaties, want de betaalbare Toyota GR Yaris levert slechts 118 pk en 145 Nm. Voordeeltje is het gewicht: de ‘RS’ is namelijk 120 kilogram lichter dan de dikke GR Yaris.

Bodykit

Maar 118 pk in een betaalbare Toyota GR Yaris RS is niet zo heel erg verkeerd, toch? Een Yaris TS Sport van de eerste generatie had 106 pk, de tweede Yaris TS kwam op 138 pk. Dus gewoon lekker vlot. Wat wel gaaf is gedaan, is de aankleding van de GR Yaris RS. Je hebt namelijk de beschikking over een enorm dikke bodykit met twee enorme uitlaten en een dakspoiler. Ook flinke wielen ontbreken niet.

Interieur

In het interieur van de de betaalbare Toyota GR Yaris RS zien we sportstoelen en een stemmig zwart interieur. Op dit moment zijn er geen plannen om deze variant naar Nederland te halen, alhoewel de auto zeer welkom is. Voorlopig komt de auto alleen in de showrooms te staan in Japan.