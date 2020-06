Breek! Nieuwe definitieve F1 kalender bekend!

Er gaat gereden gereden worden dit seizoen! De nieuwe definitieve F1 kalender is bekend!

Heel even leek het erop dat de Formule 1 zich niets ging aantrekken van het coronavirus, op Lewis Hamilton na. De vrije trainingen van de GP van Australië ging bijna van start, voordat werd bepaald dat het toch niet verstandig was onder deze omstandigheden.

Nieuwe definitieve F1 kalender bekend!

Dat was iets dat McLaren al voor zichzelf bepaald had door zich terug te trekken. Sindsdien is het een raadsel wat er gaat gebeuren. Zo’n kalender maken is toch nog een heel karwei. Na maanden van geruchten, geluiden en wensen is de kogel door de kerk: de Formule 1 kalender voor 2020 is bekend!

Acht races

Althans, de eerste 8 races zijn bekendgemaakt door de F1 organisatie. De eerste race is de GP van Oostenrijk. Deze wordt op 5 juli verreden. Een week later kunnen we genieten van, eh, de GP van Oostenrijk. Jazeker, de race waar Max Verstappen het traditioneel erg goed doet wordt tweemaal gereden! Voordat mensen al kampioensfeestjes gaan organiseren: de GP van Groot-Britannië staat er ook twee keer op. Bij die races zijn de Ferrari’s altijd erg sterk (en wint er een Mercedes).

Race 1: GP van Oostenrijk

3 tot 5 juli

Race 2: GP van Oostenrijk

10 tot 12 juli

Race 3: GP van Hongarije

17 tot 19 juli

Race 4: GP van Groot-Britannië

31 juli – tot 2 augustus

Race 5: GP van Groot-Britannië

7 tot 9 augustus

Race 6: GP van Spanje

14 tot 16 augustus

Race 7: GP van België

28 tot 30 augustus

Race 8: GP van Italië

4 tot 6 september

Rest van de kalender

De rest van de nieuwe definitieve F1 kalender zal later bekend gemaakt worden. Het is de bedoeling dat er in totaal zo’n 15 tot 18 races gereden gaan worden aan het einde van dit jaar in december. De geruchten dat het seizoen doorloopt naar volgend jaar is vooralsnog geen optie. Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte houden van alle updates. Uiteraard zullen we bij Autoblog uitgebreid verslag doen voor en na de races!