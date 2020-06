Zoveel geld moet Picnic betalen aan Verstappen

Drie keer raden hoeveel geld Picnic aan Verstappen betalen mag.

Als je succes hebt, dan heb je vrienden. Maar natuurlijk heb je echte vrienden en mensen die graag een graantje mee willen pikken. In de Nederlandse sport is duidelijk dat Max Verstappen enorm veel succes heeft. De Nederlander weet een zeer hoog niveau te halen op in de hoogste klasse van de autosport. Bijzonder knap. Logisch dat er veel fans zijn en dus bedrijven die hun naam op de overall en/of auto willen hebben. Win on sunday, sell on monday.

Hamsters

Ga je liever boodschappen doen bij een supermarkt die Max wel ondersteunt of een supermarkt waar die leuke supermarktmanager met zijn hamsters al weer een tijdje weg is? Precies. Nu zijn er voldoende sponsoren van Verstappen die hem al gelange tijd steunen en er nu de vruchten van plukken.

Picnic

Maar er zijn ook supermarktketens die wel willen mee profiteren van het succes, maar niet de daadwerkelijke (en benodigde!) kosten willen maken. Zo was het bezorg-supermarkt Picnic dat een hoogst discutabel filmpje online plaatste. Daarin was een Verstappen look-a-like in een Red Bull look-a-like overall zichtbaar. Uiteraard was Jumbo not amused met deze persiflage en eisten ze grof geld van Picnic.

Aanvankelijk heeft de rechter besloten dat Picnic fout met het filmpje zat en Verstappen en Co precies 150.000 euro moest betalen. Picnic was het niet eens met de uitspraak en ging in beroep. Een hogere rechter heeft nu bepaald dat de schadevergoeding NIET betaald hoeft te worden. Volgens Picnic was het een filmpje enkel en alleen om het personeel te motiveren en dat vond de rechter (blijkbaar) ook.

‘Personeel motiveren’

Over dat ‘personeel motiveren’ gesproken, dat is hoogst opmerkelijk. In plaats van geld investeren in een filmpje, kon Picnic iets doen aan de salarissen. Picnic is veelvuldig in het nieuws geweest vanwege de hoge werkdruk, fysieke klachten van het personeel en erg lage betalingen. De CEO is niet zo’n van een CAO, zeg maar. Vakkenvullen bij een supermarkt levert je al gauw twintig procent meer op. Overigens heeft Picnic stiekem zijn doel bereikt, zonder wat te hoeven betalen is toch de maximale exposure bereikt.

