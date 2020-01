Dít is de Toyota GR Yaris!

Het jaar begint uitstekend voor de pure petrolhead.





Het klinkt misschien raar, maar de auto waar veel petrolheads naar uitkijken, is een B-segment hatchback met driecilinder motor. Want strikt genomen is de Toyota GR Yaris dat. Qua naam klinkt GR Yaris minder spectaculair dan zijn voorganger, de Yaris GRMN. Toch heeft de GR Yaris alles in zich om de publiekslieveling te worden van 2020. De hardware op papier is namelijk ongehoord exotisch voor zijn klasse. Pak een kop koffie, we nemen alles dan uitgebreid met je door.

Toyota GR Yaris

Over die naamswijziging kunnen we kort zijn, de Toyota GR Yaris loopt zo keurig in de pas met de Toyota GR Supra. GR staat voor ‘Gazoo Racing’, het team dat ook alle race- en rallyactiviteiten voor zijn rekening neemt. Met de Yaris neemt Gazoo Racing (en Tommi Mäkinen Racing) deel aan het WRC. Bij de meeste fabrikanten levert dat een speciaaltje op: gewoon het normale model met iets meer vermogen, wat stickers en grote wielen.

Driedeurs Yaris

Ondanks dat dit bommetje een Yaris is, wijkt de auto op enorm veel punten af. Waar de standaard Yaris een vijfdeurs is, is dit een driedeurs. De daklijn loopt veel lager af. Ook is de GR Yaris aanzienlijk breder. De enorm wijde voorbumper laat er geen misverstand over bestaan wat de intenties zijn van de auto. De velgen zijn 18 inch groot.

Double wishbone

Ook in technisch opzicht is de Yaris compleet anders. Zo is het chassis voorzien van onafhankelijke double wishbones aan de achterzijde in plaats van de torsie-as die de standaard Yaris heeft. Het onderstel is op diverse plaatsen verstevigd om er voor zorg te dragen dat het chassis het allemaal aan kan. De carrosserie is grotendeels opgetrokken uit aluminium en zelfs koolstofvezel, dit om het gewicht lager te houden.

261 trappelende paarden

Dan de motor. De Toyota Yaris wordt aangedreven door een driecilinder benzinemotor. Daar zit een gedachte achter. Een driecilinder is korter en lichter dan een viercilinder. De motor is verder naar het midden geplaatst. Mede dankzij een flinke turbo en een slagvolume van 1.618 vierkante centimeters is het maximale vermogen imposant: 261 pk. Meer vermogen dan de Clio V6 (255 pk) en Audi A1 quattro (256 pk). Kan geen toeval zijn. Ook qua trekkracht staat de GR Yaris zijn mannetje: 360 Nm. De D4-S motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De prestaties zijn dan ook niet mis: 0-100 km/u is gedaan in minder dan 5,5 seconden. Aangezien Toyota geen 5,4 zegt, gaan we uit van 5,45 seconden. Ofzo. De topsnelheid is een begrensde 230 km/u. Om de boel weer tot stilstand te brengen, is de GR Yaris voorzien van 356 mm grote schijven, inclusief remschijven met 4 zuigers.

Ingenieus 4×4-systeem

Het gewicht van de GR Yaris is 1.280 kg. Er zijn hot hatches in het B-segment die lichter zijn, maar dat zijn wel conventionele voorwielaandrijvers. De Toyota GR Yaris heeft een uniek 4×4 systeem. De eerder genoemde Audi A1 quattro had een relatief eenvoudige Haldex-koppeling, dat wat vermogen naar de achterwielen stuurt als de voorwielen het niet aankunnen. Het ‘GR-Four’-systeem in de Yaris is veel exotischer. Het vermogen kan per wiel verdeeld worden door een niet nader genoemd type koppeling. Ook is het mogelijk om 100% naar de voor- én achterwielen los te laten, mochten de condities daarom vragen. Ook zijn er diverse rijmodi waarbij het GR-Four systeem zich automatisch aanpast. Er is eenschakelaar waarme je kan kiezen voor ‘Normaal’ (60% van het vermogen naar de voorwielen), ‘Sport’ (70% van het vermogen naar achteren) en ‘Track’ (50/50).

Motomachi

De Toyota GR Yaris gaat gebouwd worden in de Motomachi fabriek. Mocht je dat niets zeggen, het is de meest prestigieuze assemblagelijn van Toyota in Japan, de fabriek war de topmodellen gebouwd worden. Denk aan de Toyota Crown, Mark X, Mirai en Estima. Ook de Lexus LC500 en LF-A werden in Motomachi in elkaar geschroefd. De keuze voor deze fabriek is vrij eenvoudig, ondanks de eenvoudige afkomst van de Yaris, vereist de productie vrij veel handwerk.

Marktintroductie na de zomer 2020

Mocht je tussen de regels doorgelezen hebben dat we enthousiast zijn geworden van deze auto, dan klopt dat volkomen. Het is een verademing dat in 2020 er fabrikanten zijn die enkel en alleen voor de petrolhead een hele bijzondere auto bouwen. Dan is het nu alleen even uitvechten wie de rijtest mag gaan doen. Wouter en Casper zijn er nu al over aan het kibbelen. De GR Yaris wordt in de tweede helft van 2020 verwacht.