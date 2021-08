Betaalbare vierzits cabriolets uit de jaren ’90: dit zijn er 11!

We nemen eens een kijkje langs alle betaalbare vierzits cabriolets uit de jaren ’90.

Tegenwoordig is de markt voor cabriolets bijzonder klein. Je ziet ze nog wel, maar dat zijn bijna zonder uitzondering duurdere auto’s van duurdere merken. Aanvankelijk wilden we even een lijstje maken met cabrio’s die minder dan 50.000 euro kosten. Lekker goedkoop, nietwaar?

Het aantal auto’s dat in aanmerking voor komt is laag: drie stuks. Een Mazda MX-5, Mini Cabriolet en een Volkswagen T-Roc Cabrio. That’s it! Echt te bizar voor woorden. Sterker nog, als je het budget voor een nieuwe Cabriolet ophoogt naar 60 mille, dan heb je een 150 pk sterke Audi A5 of een viercilinder BMW Z4. Dat is het!

Nee, dan vroeger! Vroeger waren er juist heel erg veel betaalbare cabriolets. Elk merk had er wel eentje. Uiteraard herinneren wij ons allemaal de gehele ‘CC-hausse’. Maar ook daarvoor was het aantal betaalbare cabrio’s in de jaren ongekend hoog. Dit zijn de 9 leukste betaalbare vierzits cabriolets.

Fiat Punto Cabrio (176)

1994

Hfl. 38.950

Zoals je wel vaker gaat zien in dit lijstje van betaalbare vierzits cabriolets, worden cabrio’s vaak gebouwd in een andere fabriek. De reden is logisch, een cabriolet is in technisch opzicht behoorlijk afwijkend en er worden er minder van gebouwd. In het geval van de Fiat Punto werd de cabriolet-versie gebouwd door Bertone.

Voor minder dan 40.000 gulden had je een ’60 S’. Dat betekende een handbediende kap met een een eenvoudige 1.2 viercilinder met amper 60 pk. Het was een van de goedkopere cabriolets die je destijds kon krijgen. In vijf jaar tijd zijn er 55.000 van gebouwd.

Volkswagen Golf Cabriolet (Typ 1H)

1993

Hfl. 43.050

Ook de Volkswagen Golf Cabriolet werd niet bij de gewone Golfjes in elkaar schroeft. De open versie van de Golf werd namelijk gebouwd bij Karmann. Logisch, want die twee werkten al vaker met elkaar. Denk aan de Golf I Cabrio, de Kever Cabrio en natuurlijk de Karmann Ghia. De Volkswagen Golf Cabrio combineerde het praktische gemak van een Golf met een open lucht sensatie.

De instapper was voorzien van een 1.8 viercilinder. Volkswagen bood er eentje aan met 75 of 90 pk. De eenvoudige achtkleppers zijn gebouwd voor het leven, ongeveer. De Golf Cabriolet was episch kaal (alleen stuurbekrachtiging was standaard) en niet bijster goedkoop.

Ford Escort Cabriolet 1.4 Studio

1996

Hfl. 39.990

De laatste generatie Escort zal nooit de boeken in gaan als ‘leuk’. Sterker nog, de Escort was nogal een kleurloze auto. Niet bijzonder slecht, maar wel heel erg saai. Alleen dan zonder de bouwkwaliteit van de Golf. Snel was de Escort ook niet, want het duurde meer dan 14 tellen voordat je de 100 aantikte. Aan de andere kant, daarmee reed je de Golf helemaal naar huis.

Die had namelijk 15,5 tellen nodig! Maar hey, je had wel een cabriolet voor minder dan 40.000 gulden. Dan moest je géén metallic lak bestellen, want dan ging ‘ie erover. Toch even 3 mille goedkoper in guldens dan de Golf. Niet verkeerd toch?

Lada Samara Cabriolet

1995

Hfl. 37.995

Dit is misschien wel de meest verwarrende auto. Een Lada Cabriolet. Dat klopt niet helemaal, toch? Er zijn overigens meerdere Lada Samara Cabrio’s geweest (denk aan deze Natacha en de Samara Cabrio van Konela). In dit geval gaat het om een cabrio-conversie van Deutsche Lada, de importeur van het merk uit jawel, Duitsland. Deze werden in de jaren ’90 verkocht en waren spotgoedkoop.

Voor minder dan 38 reed je in een van die coole betaalbare vierzits cabriolets. In Nederland heeft de importeur ‘m heel eventjes geleverd. Er schijnen een paar exemplaren in Nederland rond te rijden. Het is in elk geval heel erg bijzonder en zeldzaam. Als Doug de Muro erachter komt dat dit ooit gebouwd is…

Peugeot 306 Cabriolet

1994

Hfl. 51.900

Misschien wel de mooiste van alle betaalbare vierzits cabriolets. Sterker nog, het is nog altijd een bijzonder fraaie auto om te zien. Net als de Peugeot 306 werd de 306 Cabriolet ontworpen door Pininfarina. Net als de 406 Coupé werd de 306 Cabriolet ook daadwerkelijk gebouwd bij Pininfarina in Italië.

De Peugeot 306 was voornamelijk heel erg bijzonder vanwege het feit dat ‘ie géén rolbar had. De verstevigingen waren onderhuids aangebracht. Een nadeeltje was de prijs, want de 306 Cabriolet was heel erg mooi, maar ook vrij prijzig. Bij introductie koste de 1.8i bijna 52 mille.

Opel Astra Cabriolet (A)

1993

Hfl. 49.500

Nog een product van Bertone! Ondanks dat we net heel positief zijn dat de Peugeot 306 Cabrio géén rolbeugel heeft, was Opel eerder. Er is overigens wel een verschil. De 306 had een mooie afdek-kap en bij de Astra moest je gaan lopen zeulen met zo’n afdek’-slurf’. Al in 1993 stond namelijk de Opel Astra Cabriolet te shinen in de Opel-dealershowroom.

De Opel Astra was een sensatie, net zoals de Calibra enkele jaren daarvoor ook was. Het was een slimme zet om de auto te baseren op de Astra Sedan (met de lange kont) in plaats van de hatchback met korte bips, zoals concurrenten Volkswagen en Ford het nog wel doen.

Rover 214 Cabriolet

1993

Hfl. 48.995

Nog niet zo heel erg lang geleden was Rover een merk om rekening mee te houden. Zeker toen men besloot om in de jaren ’80 samen te gaan werken met Honda. Voor Honda was het prettig, want die hadden zo een betere voet aan de grond in Europa en voor Rover was het lekker om met een professioneel bedrijf samen te werken.

Naast verstandige Rovers waren er zat leuke modellen. Snelle GSI Turbo’s, een hoop coupé’s en zelfs een paar cabrio’s. De Rover 200 was gebaseerd op de Honda Concerto, een model dat de Japanners bouwde met Europa in het achterhoofd.

Renault Mégane Cabriolet

1997

Hfl. 43.500

Ja, er was een Renault 19 Cabrio en dat was een leuk ding. Maar echt bakens verzette die niet. De Renault Mégane Cabriolet deed dat wél. Renault had goed gekeken naar het succes van de 306 Cabriolet. Dus een vierzits cabrio met een wegklapbare kap onder een afdek-klep. Er was zelfs een tonneau-cover ‘roadbox’ waarmee je er een tweezits roadster van kon maken!

Hoe cool was dat! Nog een voordeel: je kan ‘m in allerlei uitvoeringen krijgen. De goedkoopste was de 1.6 met 90 pk. Bijzonder was ook de prijs: voor 43.500 guldens reed je weg in een keurige Cabrio waar je dagelijks prima mee voor de dag kwam.

Suzuki Swift Cabrio

1992

Hfl. 38.995

De meeste cabriolets in dit lijstje zijn gebouwd op basis van een C-segment hatchback, op de Punto na. Net als die olijke Italiaan is de Swift een segmentje lager gepositioneerd. De Suzuki Swift was ‘toevallig’ een cabrio. De auto was niet leuker, sneller, luxer of gaver dan een gewone Swift.

Er was een 1.3 viercilinder die je van A naar B hielp. Waarschijnlijk bestaan al die motoren nog steeds en draaien ze hun rondjes bij een haven als aggregaat voor een kraan ofzo. Die blokjes draaien wel, de meeste Swift Cabrio’s zijn inmiddels weggeroest.

Peugeot 205 Cabrio CJ

1990

Hfl. 41.730

Dit is ook zo’n kleine cabrio. Stiekem moest de auto als een soort tussenmaatje dienen. De 205 Cabrio is eigenlijk een heldenauto uit de jaren ’80. Echter, de auto is ook geleverd in de jaren ’90. En als we een lijstje met betaalbare Cabrio’s maken zonder Peugeot 205, zal de mailbox overstromen met verontwaardigde berichtjes. En terecht, want het waren hele guitige auto’s.

Er was zelfs een sportieve CTI! Maar die was stiekem nog best duur. De goedkoopste was de ‘CJ’ met de 1.1i motor. Dat klinkt niet spectaculair, maar je had een comfortabele 205 die uiterst prettig reed (doch beroerd schakelde). Met een gewicht van zo’n 850 kilogram was het niet eens zo’n heel zware cabrio

Rover 111i Cabriolet

1995

Hfl. 34.990

We sluiten af met nog een Rovertje. Want wist jij dat er ook een cabrio-versie van de Rover 100 was? De Rover 111i Cabriolet is eigenlijk de Britse tegenhanger van de 205 CJ. Het is een soort Mini Cabrio, maar dan zonder charme. Om de auto iets van glamour te geven, kon je een stripje hout tegenkomen in het dashboard.

Maar het maakte allemaal niet uit, want voor minder dan 35 mille reed jij een nieuwe vierzits cabriolet met een degelijke badge op de neus. Voor dat geld heb je tegenwoordig geen B-segmenter meer. Aan de andere kant, deze auto’s waren zeldzaam onveilig. Dus er is wel iets winst geboekt.