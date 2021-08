Deze Porsche 911R is geen goede investering

De R staat in dit geval niet voor Restwaarde.

2016 was een memorabel jaar voor de Porsche-fans. Toen kwam Porsche namelijk met de ultieme rijdersauto: de 911R. Deze combineerde de 4,0 liter zescilinder van de GT3 RS met een handgeschakelde zesbak. En dat alles in een cleane verpakking zonder opzichte spoilers of luchtinlaten. Deze auto was gemaakt met maar één doel: rijden.

Helaas maakte Porsche de fout om de auto in een gelimiteerde oplage van 991 stuks te bouwen. Samen met de hype die rond de auto ontstond resulteerde dit erin dat de 911R een gewild investeringsobject werd. Dus in plaats van ermee te rijden gingen kopers de auto massaal in de garage parkeren. Precies waar de auto niet voor bedoeld is.

Uiteindelijk kwam iedereen weer een beetje bij zinnen. Porsche kwam op basis van de 991 Mk2 met de GT3 Touring, wat ook een soort 911R was, maar dan niet gelimiteerd. Dit zorgde er mede voor dat de 911R op termijn toch niet de ultieme investering bleek te zijn.

Dat betekent niet dat de 911R een slechte investering was, want de restwaarde ligt alsnog hoger dan de nieuwprijs. Met de titel doelen we dan ook op iets anders. De 911R die we hier zien is namelijk geen goede investering om de eenvoudige reden dat het helemaal geen 911R is. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al lang doorhadden.

Het betreft dus een replica, maar niet eentje in de categorie ‘omgebouwde Toyota MR2’. Het is wel degelijk een Porsche 991, alleen dan een Carrera. Dit is altijd een opmerkelijke categorie auto’s. Je hebt dus een echte Porsche 911, maar je rijdt alsnog met iets neps rond. Ergens is dat toch zonde.

Maar goed, ieder z’n ding. De eigenaar van deze 911 wilde dus graag een 911R-look op zijn auto hebben. Dat is gelukt, hoewel hij er waarschijnlijk weinig mensen mee voor de gek zal houden. Het is namelijk duidelijk dat er geen gebruik is gemaakt van een echte GT3 voor- en achterbumper en ook de juiste velgen en spiegels ontbreken.

Wat eveneens schittert door afwezigheid is een handbak. Deze was gewoon leverbaar op de 991 Carrera, maar dit exemplaar is uitgevoerd met PDK. Daar is niks mis mee, maar bij een 911R-look hoort eigenlijk wel een handbak.

Er zal vast wel iemand zijn die hier de charme van in kan zien. Diegene kan terecht op Marktplaats, want daar wordt deze creatie momenteel aangeboden. De verkoper zet hoog in en vraagt €87.500 voor deze 991 Carrera met 167.142 km op de teller.