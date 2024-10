Betaald toeren met een W12, leukste baan ter wereld?

Er zijn van die banen daar kun je wel jaloers op worden, zoals de nieuwe Bentley Batur Convertible testen.

Zoals je afgelopen zaterdag kon lezen kwam ik een stelletje Mercedes-engineers tegen die de nieuwe Maybach SL aan het testen werden. Zo krijg je als buitenstaanders plotseling een geinig kijkje achter de schermen hoe dat zo in zijn werk gaat.

Naast alle serieuze zaken, zoals het testen van de elektronica en de motor, is het ook gewoon heel erg tof. Met een groep collega’s met een dikke bak over de mooiste wegen rijden. Gezonde jaloezie!

Bentley Batur Convertible testen

Dat brengt ons bij dit nieuwsbericht van het Britse automerk Bentley. Het afscheid van de W12 is ingezet en dat doen ze met de Batur Convertible. 16 exemplaren vormen onderdeel van het vaarwel van de twaalfcilinder bij Bentley. Voordat klanten hun exemplaar in ontvangst mogen nemen moeten er eerst testkilometers gemaakt worden.

De Bentley Batur Convertible begeeft zich in het laatste stadium van ontwikkeling, aldus het merk. Met een groepje auto’s rijden ze 3.000 testkilometers van Duitsland naar Spanje. In totaal zijn er meer dan 120 individuele tests uitgevoerd in een tijdsbestek van iets meer dan een jaar.

Bij Bentley gaat het nog verder dan elektronica en motor. Het merk test bijvoorbeeld ook hoe de gebruikte materialen van Mulliner zich verhouden in de echte wereld. Denk aan alle ledere delen, die blootstelling krijgen aan allerlei temperaturen. Van een Bentley Batur Convertible mag je natuurlijk verwachten niet met versleten onderdelen te maken te krijgen door toedoen van extreme kou of hitte. Bentley heeft een naam hoog te houden.

Een kostbare aangelegenheid. Voor een miljoenenauto als de Volkswagen Golf worden dit soort tests uitgevoerd, maar dus ook voor een Bentley Batur Convertible waarvan er slechts 16 gemaakt worden. Als klanten de auto’s in ontvangst hebben genomen is het doek echt gevallen voor de W12, die in deze cabrio goed is voor 750 pk.