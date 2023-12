Is dit de dikste politieauto ter wereld?

de dikste politieauto ter wereld is meteen een van de snelste.

We moeten er maar eens een keer goed over discussieren: wat is nu de beste politieauto ter wereld? Uiteraard moet de winnaar een Ford Crown Victoria met Mustang-V8 zijn.

Die politieauto’s van Dubai tellen niet mee, dat is meer een promotiestunt waarbij bijzondere hypercars (tijdelijk) een wrapje van de politie krijgen. Het is niet zo dat je daadwerkelijk aangehouden wordt door een agent in een Bugatti Veyron.

Performante

Dat zal met deze Lamborghini Urus ook niet het geval zijn. Toch gaat deze auto 100% zeker wel gebruikt worden door de politie. Het is namelijk niet alleen een promototiestunt dat er Lamborghini politieauto’s zijn. Er zijn er namelijk meerdere geweest in de afgelopen jaren. Dat betrof toen nog de Gallardo en de Huracán.

Net als met die tiencilinder supercars is de Urus politieauto bedoeld voor orgaantransport. Ja, deze auto’s worden gebruikt door de politie voor heel belangrijke gevallen. Als er iemand net is overleden en er een donor wacht, zorgt deze auto dat de donor snel op zijn bestemming aankomt. De auto in kwestie is niet zomaar een Urus, maar een heuse Urus Performante.

Motor dikste politieauto ter wereld

Dat betekent dat de auto is voorzien van een 4.0 V8 die 666 pk levert en 850 Nm. Dat koppel is dan ook nog eens beschikbaar van 2.300 tot 4.500 toeren. Deze auto sleurt er dus echt altijd aan.

Van 0-100 km/u sprinten is in slechts 3,3 seconden achter de rug, terwijl de politieagent in kwestie een topsnelheid van 306 km/u kan halen. Dat laatste is een academisch waarde, uiteraard. Aan de andere kant: Italianen zijn Italianen en kunnen weleens te veel gas geven.

De Urus is overigens een extra auto voor de vloot van orgaantransport. De Huracan LP610-4 gebruikt men nog steeds.