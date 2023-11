Dit is de snelste dakkoffer ter wereld

Met deze dakkoffer is de Koenigsegg Gemera nóg praktischer.

Een Koenigsegg koop je niet uit praktische overwegingen en je koopt ‘m ook niet om er veel kilometers mee te maken. Daarom was het extra verrassend dat Koenigsegg in 2020 met de Gemera op de proppen kwam. Een ‘praktische’ Koenigsegg met vier zitplaatsen. Gek genoeg maakt dat de auto alleen maar cooler.

De Zweden maken de Gemera nu nóg praktischer. De Koenigsegg Gemera bood al plaats aan vier koffers, maar als je een roadtrip gaat doen met vier man is dat misschien niet genoeg. Daarom laten ze nu een Gemera met dakkoffer zien. Koenigsegg heeft ook een leuke naam voor deze dakkoffer bedacht: de ‘Gearbox’.

Dit is uiteraard geen huis-tuin-en-keuken-dakkoffer, want daarmee kun je meestal niet veel harder dan 130 km/u. Dan kun je net zo goed met een Volvo V60 op pad gaan. Daarom is deze dakkoffer bestand tegen snelheden tot 300 km/u.

Daarmee wordt je topsnelheid alsnog flink beperkt, want de Koenigsegg Gemera moet zónder dakkoffer de 400 km/u kunnen halen. Om te zorgen dat je niet per ongeluk te hard gaat met je dakkoffer (het zou zomaar kunnen) zitten er sensoren in de dakdragers die zorgen dat de topsnelheid begrensd wordt.

Naast de snelste dakkoffer ter wereld is dit ook de meest gestroomlijnde dakkoffer ter wereld. De dakkoffer zorgt maar voor 11% extra luchtweerstand, waardoor de schade enigszins beperkt blijft.

Het is overigens niet de eerste keer dat Koenigsegg een dakkoffer op een auto gooit. Eerder deden ze dit bij de Agera R. Ook bij deze auto was de topsnelheid 300 km/u. De titel ‘snelste dakkoffer ter wereld’ moet dus gedeeld worden met deze auto.