Ferrari Purosangue als ultieme offroader

Lekker kamperen met je Ferrari Purosangue van 800.000 euro.

Wacht even, hier gaat iets mis. Je slaat ruim meer dan een half miljoen euro stuk op een nieuwe Ferrari. Maar in plaats van slapen in het Four Seaons spendeer je de nacht in een tentje op de hei met je Purosangue. Dat is alleen logisch als je écht je laatste centen hebt gebruikt om deze Ferrari te kopen.

Als dat laatste het geval is kan het geen kwaad om even een afspraak te maken met een financieel adviseur. Want hier gaat iets mis. De tuner delta4x4 uit Duitsland heeft een ‘ultieme terreinwagen’ gemaakt van de Ferrari Purosangue. Dit autobedrijf hebben we wel vaker met aparte creaties langs zien komen, zoals bijvoorbeeld een offroad Urus. De Purosangue in deze vorm zien is weer van een volgend niveau.

Op basis van 3D-schetsen in de computer heeft delta4x4 een impressie laten maken hoe ze een outdoor beest kunnen maken van de Ferrari Purosangue. Dat betekent dat ze niet daadwerkelijk al een auto hebben omgetoverd tot dit project. Vooralsnog is het een idee in de computer.

Ze hopen natuurlijk dat er iemand zo gek is om te zeggen tegen delta4x4: ja bouw mijn Ferrari Purosangue maar om tot een terreinwagen! De tuner zegt de Italiaanse alleskunner te voorzien van een nieuw liftsysteem met een grotere bodemvrijheid, ook zijn er grotere wielen gemonteerd onder de Ferrari. Met natuurlijk een all-terrein profiel zodat je de bossen onveilig kunt maken met je V12-monster.

Een dakdrager mag niet ontbreken met of zonder tent, inclusief felle LED-verlichting voor de donkere dagen. De extra verlichting brengen ze aan op de dakdrager, de motorkap en op de voorbumper. Kers op de appeltaart is een reservewiel, mocht er onderweg toch iets onverwachts gebeuren.

Bij delta4x4 zitten ze nu klaar bij de telefoon om te horen ja, dit wil ik op mijn Ferrari Purosangue. Eens kijken of er daadwerkelijk iemand zo gek is, zodat er een echte auto gemaakt kan worden in plaats van enkel deze 3D-schetsen. Doe dan!