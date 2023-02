Het is klaar en zo neemt Bentley afscheid van de iconische W12

Aan al het moois komt een eind. Zo ook bij Bentley, waar er afscheid wordt genomen van de W12 motor met de Batur.

Goed nieuws is dat het vermogen flink hoger is dan verwacht, slecht nieuws is dat het een afscheid is van de laatste 12-cilindermotor van Bentley. De motor ligt in de Batur, de allerlaatste Bentley ooit met een 12-cilindermotor. Het einde van een tijdperk.

Bentley wuift de W12 motor uit met de Batur

Nieuwe tijdperken kondigen zich aan en betekenen het einde van andere tijdperken. We hebben het hier over de 12-cilindermotoren van het Engelse merk. Over iets meer dan een jaar, namelijk april 2024, zal de montage van de W12 fabriek in Engeland stoppen. Er zijn hier in totaal meer dan 100.000 W12’s in elkaar gezet. Maar voordat dit gaat plaatsvinden, komt het gevaarte nog even terug in de krachtigste vorm ooit.

De auto heet de Batur. Rare naam, maar wat maakt het uit! Onder de motorkap ligt de 6,0-liter W12 met dubbele turbocompressor. Bentley heeft nu officieel doorgegeven met hoeveel pk het beest komt: 750 en 1.000 Nm. Dat is meer dan toen de Batur in augustus 2022 werd aangekondigd.

De evolutie van de W12 onder Bentley’s gezag maakt nu gebruik van nieuwe turbo’s met een efficiënter ontwerp, en ze verzamelen lucht door grotere kanalen. De inlaat/turbo-combinatie werkt bij lagere temperaturen en door onder meer een nieuwe motorkalibratie knalt er 750 pk uit.

Niet veel Batur’s

Er zullen niet veel Batur’s komen. Er zijn er 18 gepland voor productie en deze zijn allemaal al verkocht. Hopelijk gaan we ze ook op de weg zien en worden ze niet weggestopt in een garage of museum. Want laten we eerlijk zijn, de auto ziet er zeer fraai uit. In andere modellen zien we de W12 voorlopig ook nog even, denk aan de Bentayga of de Continental GT.

Tot volgend jaar april dus. Dan is het echt over. Bentley zegt dat de Batur het einde markeert van een ontwikkelreis waarop ‘onze engineering- en productiecollega’s buitengewoon trots mogen zijn”. En daar is geen woord aan gelogen.