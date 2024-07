Helaas: de allerlaatste W12 ooit is gebouwd

De W12 was al ten dode opgeschreven, maar nu is het definitief klaar.

Het zat er natuurlijk aan te komen: de W12 naderende zijn einde. Nu is het dan zover. Bentley laat weten dat ze de laatste W12 gebouwd hebben. En de laatste W12 van Bentley is automatisch ook de laatste W12 überhaupt.

De W12 was tot voor kort nog te vinden in de volledige line-up van Bentley: de Continental, de Flying Spur en de Bentayga. Al deze auto’s worden nog gebouwd, maar gaan dus verder met alleen een V8 (of een V6). In de nieuwe Continental wordt de V8 wel gecombineerd met een elektromotor, wat 782 pk en 1.000 Nm oplevert.

Er is ook veel te zeggen voor een V8 in een Bentley, maar toch was het merk de laatste twee decennia onlosmakelijk verbonden met de W12. Deze unieke motor heeft Bentley toch meer status gegeven. Een V8 is ten slotte wat gewoontjes.

De W12 was ook daadwerkelijk een succes: sinds 2003 heeft Bentley meer dan 100.000 W12’s gebouwd. Dat is voor een flink deel te danken aan de eerste generatie Continental GT, die uitsluitend met de W12 werd geleverd.

Hoewel de W12 vooral wordt geassocieerd met Bentley, was de primeur voor Audi. De A8 was in 2001 de eerste productieauto met een W12. Volkswagen lepelde dit blok later ook in de Phaeton en de Touareg. Dit was echter de atmosferische versie, waar de W12 in de Bentley’s was voorzien van twee turbo’s.

Met het verdwijnen van de W12 is het nu in feite weer ‘business as usual’ voor Bentley. Net als voor de introductie van de W12 gaan ze weer verder met een V8. Al dan niet in hybride vorm.