Bewijs: Jamie Foxx heeft wel/geen smaak

Now I ain't saying she a gold digger...

Wie het breed heeft laat het breed hangen en dus rolt Jamie Foxx (volgens Wikipedia acteur, zanger én komiek) in een smeuïge Bugatti Veyron. Deze opperVAGmobiel was aanvankelijk gespoten in een zwart en blauwe jas, maar verandering van spijs doet rijden.

Zodoende liet Foxx zijn Bug goud wrappen waarbij de velgen ook maar meteen werden meegenomen. Of het mooi is of niet laten we aan jullie over, maar het valt in elk geval lekker op. Zal wellicht iets te maken hebben met de nieuwe show van Foxx.

Eerder schreven we trouwens over een knalgele Bentley Azure die ooit toebehoorde aan de acteur en hij zou ook een Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé in bezit hebben (gehad). Foxx heeft een geschat vermogen van 85 miljoen USD en dan kijk je niet op een autootje meer of minder.