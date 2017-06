Wees een baas, pik dit beest op voor 50k

Rustig zoemende V8, geweldig interieur, onpraktisch, gargantuesk verbruik, prachtige klassieke koets; wat wil je nog meer?

Wellicht zie ik het helemaal verkeerd, maar bij sommige merken lijkt het erop dat ze leuker waren toen de huisaccountant zich nog de haren uit het hoofd trok. Kijk naar Lamborghini. Knotsgekke auto’s, verkochten voor geen meter. VAG neemt de boel over, de modellen werden meer allemansvrienden en de winst vliegt om hoog. Porsche idem. Juist de modellen uit de tijd dat het bar en boos ging gaan nu voor enorme bedragen over van eigenaar.

Bentley gaat ook lekker sinds de introductie van de Continental GT en de Bentayga werd daar onlangs als ultieme cashcow aan toegevoegd. Daarvoor maakte het merk furore met de Arnage en de Continental R en T en natuurlijk de Azure.

De Conti R was een exorbitant dure auto waar je exorbitant weinig mee kon. Het reed niet geweldig, het zoop, het was enorm, het was eigenlijk gewoon vies. Maar wel vies lekker! Volgens de adverteerder kostte dit exemplaar in 1994 omgerekend maar liefst 344.000 euro. Inmiddels staat ruim 150.000 km op de teller en hij mag mee voor 49.950 euro.

Nog een paar nutteloze stats, voor de kroegpraat. De 6¾ liter V8 onder de kap levert 362 pk en de Conti R weegt maar liefst 2.440 kg. Toch sprint deze geweldenaar in ongeveer 6,5 tellen naar 100 km/u, maar waarom zou je dat doen? Wie hierin rijdt heeft niks meer te bewijzen.