Clarkson en Afrojack hebben slechte Lambodag

Ja, dat is mogelijk.

Volop champagne problems op Instagram! Eerst bereikte ons via Instagram het bericht dat niemand minder dan Jeremy Clarkson de velg van een Lambo Aventador naar z’n mallemoer heeft geholpen. Een setje van die dingen kost al gauw een euro of 5.000. Desalniettemin zal het budget van Amazon toereikend zijn om de schade te vergoeden. We gaan er tenminste van uit dat de schade werd veroorzaakt tijdens opnames voor seizoen 2 van The Grand Tour.

Gauw door naar Afrojack, want ook die had vandaag te maken met een onalledaags probleem. De dj meet volgens de geruchten 2,07 meter in lengte en dat betekent dat ‘ie niet zomaar in elke auto past. Afrojack paste echter prima in de Aventador en Aventador SV en dus ging hij ervan uit dat ’t hem ook wel zou lukken om zichzelf in een Aventador S te frotten.

Nu voel je natuurlijk al aankomen wat er misging. De dj die Nick van de Wall paste niet in de “S” en dus rijdt hij de Gumball dit jaar noodgedwongen met een 488 Spider. Die arme vent. Een rijtest met de 488 GTB check je trouwens HIER.

Foto via Instagram