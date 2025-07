Nooit gedacht dat de bezitters van campers zulke enorme klagers zouden zijn. Het leken altijd van die lekker vrije geesten.

Nog twee dagen en ook de regio midden heeft zomervakantie. Dat betekent dat de uittocht van vliegtuigen, auto’s, auto’s met caravan en campers pas echt goed op gang gaat komen. Heerlijk, lekker naar het zuiden en de boel in Nederland lekker de boel laten.

Wat valt er dan nog te klagen, denk ik dan. Nou, heel veel, blijkbaar, zeker onder de bezitters van campers. Dat is onderzocht en dan weet je dat het waar is. Meer dan 9000 camperaars hebben hun grootste ergernissen gedeeld met de Nederlandse Kampeerauto Club NKC. En och och och. Ik heb best medelijden met de klagers. Not…

Bezitters van campers zijn enorme klagers

Want wat kwam er nou uit? Een hele rits. De grootste ergernissen waren de volgende.

63% stoort zich aan slecht onderhouden voorzieningen 56% vindt het jammer als stoelen of een luifel niet buiten mogen staan 48% noemt geluidsoverlast als storende factor

Verder vindt 56% het erg vervelend dat ze in de drukke periodes te dicht op hun buren staan geparkeerd en 48% vindt het lastig om in de drukke periodes op de bonnefooi een plekje te vinden.

En ja, daar ga je dus al. Het lijkt erop dat de bezitters van een camper denken dat de hele wereld om hen draait. Zeker als het aankomt om op de bonnefooi een plekje te vinden in het hoogseizoen. Da’s een beetje hetzelfde als ik op 19 juli naar Schiphol ga en kwaad word dat er geen plekje vrij is in het vliegtuig naar Gerona.

Of dat je verwacht dat je op zwarte zaterdag als enige wel gewoon kan doorrijden op de Franse snelwegen. Nee. Je weet toch dat het druk is in de zomervakantie en dat je een plekje moet reserveren? En als je je ergert aan je te dichtbij staande buren, moet je maar een vrijstaande villa huren.

Maar wel even een jaar van tevoren boeken. Anders kom je ook daar voor vervelende verrassingen te staan. Klagers!