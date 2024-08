Recordaantal campers en caravans in ons land

Nog nooit waren er zoveel caravans en campers in ons land. Het aantal verkochte campers en caravans stijgt naar record hoogte.

Nederlanders staan natuurlijk bekend als een kampeervolk. Als de Nederlandse zomer weer eens in het water valt, haalt iedereen zijn caravan uit de stalling, worden de zakken aardappelen ingeladen en vertrekken we naar de zon.

Eerder deze week wisten we al te melden dat Insta en TikTok er al voor zorgen dat we allemaal een camper willen en gaan leven als digital nomads. Nu komen daar de verkoopcijfers bij van de eerste zeven maanden van 2024 en maakt brancheorganisatie KCI (Kampeer en Caravan Industrie) bekend dat alle records worden gebroken.

Populairder dan ooit tevoren

Eerder deze week lag het accent nog op de steeds populairder wordende campers, nu moeten we het ook even over caravans hebben. In de eerste zeven maanden van 2024 werden er namelijk in totaal ruim 5.000 nieuwe caravans afgeleverd! Nieuwe! Een stijging van bijna 8,5 procent ten opzichte van de eerste zeven maanden van 2023. In totaal zijn er nu zo’n 620 duizend caravans en campers in ons land, een record!

Dan hebben we het nog niet eens over de tweedehands markt waar onze eigen hoofdredacteur @michaelras bijvoorbeeld dit jaar zwichtte voor de roep van een heuse Kip caravan. Zie de foto bovenaan het artikel. Wat het aantal caravans op de Autoblog redactie al op drie stuks brengt. Tenminste, de redacteuren die er voor uit durven komen…

Camper occasions in trek

Nou zijn nieuwe caravans al niet goedkoop, maar een nieuwe camper is nog duurder. Je koopt dan immers een caravan en een auto in één. De tweedehands markt voor campers is daarom booming.

De eerste zeven maanden van dit jaar verwisselde zo’n 12.000 campers van eigenaar. Via de vakhandel dan welteverstaan. Particuliere verkopen zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Laat staan alle handige Harry’s die een tweedehands bus kopen en die zelf tot een camper vertimmeren.

Hele jaar door

Een andere interessant gegeven wat opvalt is dat de verkopen zich allang niet meer alleen concentreren in het voorjaar. De verkopen gaan inmiddels het hele jaar door. Midden in het hoogseizoen wordt er nog afgeleverd en ook in het najaar gaan de leveringen gewoon nog door. Record na record voor de campers en caravans verkoop.

Kleine tip wel nog van dezelfde branchevereniging: zorg voor een stalling. Niet eerst de sleurhut kopen en dan de stalling zoeken. Er is namelijk een groot gebrek aan plekken in de stalling meldt de NOS. In de meeste gemeentes mag een caravan slechts drie dagen voor de deur staan en dan moet ie de stalling in. Een camper mag alleen langer staan als je die als dagelijks vervoermiddel gebruikt.

Benieuwd of de gemiddelde Autoblog lezer ook al lekker aan de camper of caravan is. Of zijn jullie meer van het zelf bouwen? Let dan wel op cowboys in de branche die aanbieden om je te helpen bij de ombouw.