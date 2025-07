792km – de elektrische Mercedes-Benz CLA is een beest #test

De elektrische Mercedes-Benz CLA uit deze test is heel efficiënt en heeft een grote accu.

Wie zegt dat autofabrikanten niet leren van hun fouten? De Mercedes-Benz EQE, EQS en de SUV-varianten van deze auto staan op een dedicated platform voor BEV (batterij elektrische voertuigen). In de queeste naar optimale efficiëntie tekenden de designers bij Mercedes-Benz extreem gestroomlijnde koetsen. Probleem is: niemand lijkt ze echt mooi te vinden en dus is het verkoopsucces van de EQE en EQS ver te zoeken.

Hoe anders pakte Mercedes-Benz het aan met de elektrische CLA uit deze test. Hiervoor werd ook een nieuw platform ontwikkeld. Het MMA-platfom is “electric first”, maar er komen dus ook benzine-versies van de nieuwe CLA.

Bedaagd uiterlijk CLA

Het uiterlijk van de nieuwe elektrische Mercedes-Benz CLA voor 2025 is eerder bedaagd, dan dat de designers te ver zijn gegaan. Het is allemaal nogal voorspelbaar, onmiskenbaar Mercedes-Benz én ook duidelijk een CLA. Alleen de verlichte sterren in de “grille” en de verlichte Mercedes-ster zagen we nog niet eerder bij Das Haus. De managementsamenvatting is: de nieuwe CLA is gewoon een Mercedes die toevallig ook volledig elektrisch te krijgen is.

De CLA is de range-koning

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de elektrische CLA is qua elektrische aandrijving een dijk van een auto. Op de hogesnelheidsbaan van Nardo legde de elektrische Mercedes-Benz CLA 3.717 km af in 24 uur tijd. Daarvoor hadden ze 40 laadpstops van 10 minuten nodig en de gemiddelde snelheid (exclusief laadstops) was 214 km/u. Dus het wordt lastig om te beweren dat je met de elektrische CLA niet op wintersport kan….

Met een grote accu kan je ver rijden, maar Mercedes-Benz heeft veel meer gedaan om de CLA zo’n indrukwekkende range te geven. Aerodynamica is extreem belangrijk, zeker voor de praktijkrange op de snelweg. Ondanks dat de CLA er niet uit ziet als een gesmolten stuk zeep is de aerodynamica zeer goed, de CLA heeft een cW-waarde van 0,21. Het is bijna ongelofelijk dat Mercedes-Benz de EQE en EQS zo’n bijzonder uiterlijk moest meegeven….

Porsche had het idee al eerder met de Taycan, maar ook Mercedes-Benz monteert een versnellingsbak met twee versnellingen. Het zorgt voor een hogere efficiency op hoge snelheid, een nadeel is wel dat je het schakelmoment bij 110 km/u vrij duidelijk kan voelen.

Dan is er nog de multi-source warmtepomp die Mercedes-Benz standaard monteert. Die gebruikt niet alleen energie van de buitenlucht, maar ook van de elektromotoren en de batterij.

85 kWh en tot 792 km range

De Mercedes-Benz CLA 250+ en CLA 350 uit de test hebben beiden een accupakket met 85 kWh bruikbare capaciteit. Er volgt nog een kleinere accu met 56 kWh capaciteit, maar daarover zijn nog geen details bekend, maar reken op een range van meer dan 500 km.

Mocht je de allerkleinste 17” wielen specificeren dan haalt de Mercedes-Benz CLA 250+ een WLTP-range van 792 km. Zelfs met een zwaar voetje moet de CLA toch best een eind kunnen komen op een acculading.

Als je weer moet laden, dan kan met drie fases met 11 kW aan een reguliere laadpaal. Snelladen kan natuurlijk ook en daar betaalt de 800-volts architectuur zich uit: de CLA haalt tot 320 kW aan een DC-snellaadpaal.

Prestaties elektrische CLA

Mercedes-Benz lanceert eerst alleen de dikkere versies, deels jammer voor de Nederlandse koper die wat meer “prijsbewust” is.

De voorlopige instapper is de 272 pk sterke CLA 250+. Tijdens de test voelde de CLA 250+ vlot aan, maar overdadig werd het nooit. Het geeft aan dat we snel “verziekt” zijn in de afgelopen jaren, want de elektrische CLA 250+ sprint in 6,7 seconde naar de 100. Dat is gewoon best snel.

Als het een onsje meer mag zijn, dan heeft Mercedes-Benz de CLA 350 4MATIC voor je in de “aanbieding”. De extra motor op de vooras levert 80 kW, totaal is er 354 pk beschikbaar. De CLA 350 voelt duidelijk sneller aan en dat vertaalt zich ook in de sprintcijfers: de 0 naar 100 doet de CLA 350 in 4.9s.

Beide CLA’s zijn begrensd op dezelfde topsnelheid: 210 km/u. Echte autobahn brenners zijn het daarmee niet.

De elektrische CLA is een echte Mercedes-Benz

Dat betekent dat de aandrijving op de goede wielen zit: lees de achterwielen. Dat geldt overigens alleen voor de elektrische CLA en uiteraard niet voor de CLA 350 4Matic die vierwielaandrijving heeft.

Voor een beetje potente elektrische auto is achterwielaandrijving te prefereren, omdat het grote, direct beschikbare koppel vaak te veel is voor de voorwielen. Op droog asfalt kan de CLA dan ook prima zijn koppel kwijt.

Ondanks de “sportieve” achterwielaandrijving is de elektrische CLA vooral een makkelijke en comfortabele auto om mee te rijden. De besturing is licht en een tikje gevoelloos, wat herinneringen oproept aan de jaren 90 Mercedessen. De CLA 250+ en CLA 350 gaan je beide niet verrassen met rare fratsen. Ongetwijfeld zit er ook nog een elektrische CLA AMG in de pen, die zal wat meer spanning brengen.

Dat is wel HEEL VEEL scherm

Zoals je mag verwachten bij een Mercedes-Benz is het interieur dik op orde. Maar Mercedes-Benz heeft er ook nog wel een handje van om het hele dashboard vol te plempen met schermen. Je raadt het misschien al, maar ook bij de CLA hoef je niet uit het raam te kijken voor wat vermaak. Het is echt heel veel, heel massief scherm. Persoonlijk vind ik het niet mooi, maar ik zou de CLA er niet op laten staan. Zo simpel is het ook.

Prijs en conclusie elektrische Mercedes CLA test

Mercedes-Benz doet wel weer een beetje vreemd, want ze communiceren nog maar één prijs: die van de CLA 250+ Launch edition Die lekker volgehangen elektrische CLA 250+ Launch Edition kost 58.979,-. Best een klap geld, maar ook veel auto, veel range, mucho snel laden etc.

Toch zijn we ook erg benieuwd wat de niet-Launch-Edition gaat kosten en wat de CLA met kleinere accu moet opbrengen. Ik verwacht dat de elektrische CLA met kleine accu rond de 500 km WLTP-range krijgt en hopelijk onder de 50k duikt. Dan is het helemaal een killer.

Das Haus laat met de elektrische CLA zien dat je ze nog (lang) niet moet afschrijven. Qua range, laden, rijgedrag en andere technologie is de Mercedes-Benz CLA 250+ nu de benchmark in dit segment. BAM!

Een ruimere CLA is er ook: hier stellen we de elektrische CLA Shooting Brake aan je voor.