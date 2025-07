Zwarte zaterdag 2025: vermijd deze dagen en wegen!

Dit weekend barst het filegeweld weer los.

De zomervakanties staan voor de deur en dat betekent in ieder geval één ding: de gevreesde zwarte zaterdag komt er weer aan. Maar wanneer is de zwarte zaterdag in 2025 in het land van jouw bestemming én in de landen die je moet doorkruisen? Autoblog zocht het voor je uit.

Met dank aan Wegenvignetten.nl en de ANWB weten we grofweg waar en wanneer de grootste opstoppingen gaan komen. De eerste files richting het zuiden beginnen waarschijnlijk dit weekend al. Vrijdag 4 juli (morgen wanneer je dit op de dag van publicatie leest) is de dag waarop schoolkinderen in het zuiden van Nederland zomervakantie krijgen. Hierna volgen de leerlingen in het noorden op 12 juli en tot slot regio Midden-Nederland op 19 juli.

Ook in het buitenland begint voor veel kinderen dit weekend de zomervakantie. In België, de eerste Duitse deelstaten, Frankrijk, Oostenrijk en vrijwel alle Zwitserse kantons begint de vakantie op 4 juli. In Italië zijn de vakanties al lang begonnen (vanaf 4 juni), maar de meeste Italianen gaan pas in augustus naar de camping.

Dagen met grootste kans op files

Volgens Wegenvignetten.nl zijn de zaterdagen zeker een maand lang zwart. Files zijn van 5 juli tot en met 9 augustus op zaterdag onvermijdelijk in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Het advies is dan ook: probeer waar mogelijk op maandag, dinsdag of woensdag te vertrekken.

Voor de terugweg kun je het beste het laatste weekend van augustus nemen. Europese verkeersdiensten waarschuwen voor grote drukte richting het noorden, vooral op de zaterdagen vanaf 9 augustus. Dan eindigen de schoolvakanties van veel Duitsers en Oostenrijkers.

Zwarte zaterdag 2025: Frankrijk

Volgens de ANWB valt de ‘officiële’ zwarte zaterdag in Frankrijk dit jaar op 2 augustus, maar het is gedurende de zomer elke zaterdag druk op de vakantieroutes.

In Frankrijk waarschuwt de Bison Futé voor flinke drukte op vrijdagen in juli en begin augustus. Vrijdag 4 juli wordt er extra drukte verwacht rondom Parijs. Zaterdag 5 juli zul je volgens de ANWB langzaam rijden op de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. Tevens begint op die dag de Tour de France.

Vermijd ook zaterdag 12 juli, want dan krijgt Noord-Nederland, verschillende Duitse deelstaten vakantie. Rij dus ook als je in Frankrijk bent vooral doordeweeks, met één uitzondering. Op maandag de 14e wil je niet teveel onderweg zijn, want dan is het extra druk door Quatorze Juillet.

Zwarte zaterdag 2025: Duitsland

Van 5 juli tot en met 23 augustus kan het iedere zaterdag extra druk zijn op de Duitse wegen. Dat heeft niet alleen te maken met de vakanties, maar ook met de Staukalender. De ADAC werkt alleen op zaterdagen aan de weg. Er zijn momenteel zo’n 1.200 bouwplaatsen op de Duitse autosnelwegen die je bij het ADAC vindt.

Vooral in het zuiden van München en bij Hamburg wordt grote drukte verwacht. Daarnaast zijn er grote werkzaamheden bij Frankfurt (A66) en op de A8 Stuttgart – Karlsruhe bij Pforzheim.

Zwarte zaterdag 2025: Oostenrijk

Net als in Duitsland houdt de Oostenrijkse ÖAMTC alleen op zaterdagen hun wegwerkzaamheden. Grote werkzaamheden zijn er aan de Luegbrug van de Brennerautobahn. Ook op de Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Fernpass-, Brenner-, Rijndal- en Gotthardroute wordt het druk op de zaterdagen.

De zwartste zaterdag zal 5 juli zijn. Dan krijgen de meeste deelstaten vakantie. Tot aan 23 augustus is het er op zaterdagen extra druk. Er wordt vooral veel vakantieverkeer op de route A10/A11 Salzburg – Villach verwacht. Dat is de route naar Slovenië en Kroatië. Let op: doorgaand vakantieverkeer in Tirol mag in het weekend overdag niet afwijken van de snelwegen om via binnenwegen de files te omzeilen.

Zwarte zaterdag 2025: Zwitserland

Ook in Zwitserland wil je niet op 5 juli teveel rijden. Dan krijgen de meeste Zwitserse kantons vakantie. Tot en met 2 augustus is het op de zaterdagen druk op de wegen richting het zuiden. Een week later houdt de vakantie van de meeste Zwitserse gezinnen op waardoor het weer extra druk is.

Volg je netjes het doordeweeks-rijden-advies op, let dan even op bij de San-Bernardinotunnel. Tot 12 juli is de tunnel doordeweeks in beide richtingen afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur. Omrijden kan via de San-Bernardinopas of via de gevreesde Gotthardtunnel.

Verder zijn er werkzaamheden aan de Reschenpasweg en in de Pfändertunnel van de Rijndal-snelweg A14. Op de Tauernautobahn in Oostenrijk kun je sinds afgelopen maand weer gebruik maken van de tunnelketen Golling-Werfen.

Zwarte zaterdag 2025: Italië

Voor Italië worden er nauwelijks bijzonderheden gemeld. Ook hier zal het tussen 5 juli en 23 augustus druk op de wegen zijn op de zaterdagen. Gardameer-gangers hebben kans op files op de A13/A22 Brennerpas – Verona.

Zwarte zaterdag 2025: Spanje

De Spaanse DGT voorspelt dat er dit jaar weer meer autoritten in Spanje worden afgelegd. Vorig jaar waren dat er 98 miljoen, dit jaar 100 miljoen. Daarom is het iedere zaterdag in juli en augustus druk op de Spaanse wegen. Vooral in de provincie Catalonië en aan de vakantiekust Costa Brava is het druk.