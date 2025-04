Caravanvirus houdt Nederland in zijn greep

De huisjes op wielen winnen terrein.

In de zomervakantie zullen weer duizenden Nederlandse gezinnen de caravan uit de stalling halen, volduwen met spullen en richting het zonnige zuiden rijden. Dat kunnen er dit jaar zomaar eens meer dan ooit zijn. Brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) delen de verkoopcijfers van caravans en campers.

Wat blijkt: we hadden nog nooit zoveel huisjes op wielen als nu. Op 1 april 2025 stond het aantal caravans en campers in Nederland op 627.093 stuks. Dat zijn er bijna 15.000 stuks of 2,3 procent meer dan een jaar geleden. Best wel een leuke plus voor de verkopers.

Verdeling caravans vs campers

Het grootste deel van de Nederlandse vakantiegangers verkiest de caravan nog altijd boven een camper. Na jarenlange dalingen in het aantal caravanbezitters is de positieve lijn weer ingezet. Op 1 april was het aantal ingeschreven caravans in Nederland 423.888. Een jaar geleden waren dat er ruim 1.700 minder.

De campers komen wel steeds dichterbij het aantal caravans. In november 2024 werd de 200.000e camper op Nederlandse naam geregistreerd. Sindsdien zijn er 3.205 andere campers op naam van Nederlanders gezet. Dat zijn er 12.932 of 6,8 procent meer dan een jaar ervoor.

Waar kopen Nederlanders caravans en campers?

In het afgelopen kwartaal werden er 1.672 nieuwe caravans geregistreerd. 8.897 gebruikte caravans vonden een nieuwe eigenaar. Daarvan ging het overgrote deel (62 procent) van een particulier, naar een particulier.

Qua campers wisselden bijna 7.500 gebruikte auto’s van eigenaar en kwamen er 677 nieuwe kampeerauto’s naar Nederland in Q1. Die nieuwe komen natuurlijk van de dealer, maar bij de occasions is de verkoopverdeling 51-49 tussen dealers en handel tussen particulieren.

BOVAG Caravan- en Camperbedrijven-voorzitter Rolf Reinders reageert vrolijk op de cijfers: ”Te midden van allerlei internationale en economische ontwikkelingen blijft onze kampeerbranche fier overeind. Nederlanders kopen bovendien 12% van alle nieuwe caravans in Europa, dus we doen onze titel van kampeerkampioenen wederom eer aan.” Ben jij al aan het inpakken of de oplaadplanning aan het maken?

Foto: Lekker op de camping gespot door @mariussolima