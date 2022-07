Bied mee op de gaafste Lamborghini van recente jaren

De auto die typerend moest zijn voor de hoekige Gandini-vormen: de Lamborghini Reventón was een hele bijzondere en exclusieve Lamborghini. Een exemplaar ervan kan van jou zijn!

Lamborghini’s moeten posterauto’s zijn, zo lijkt het wel. Auto’s waar je innerlijke twaalfjarige helemaal gek op is. Of je uiterlijke twaalfjarige, mag ook. Maar wat is nou de gaafste? Helemaal in recente jaren heb je genoeg te kiezen, maar ook genoeg exemplaren die aardig polariserend waren en vaak nog zijn. Als je ondergetekende zou vragen welke Lamborghini het gaafst is van recente jaren, dan is het antwoord erg simpel.

Lamborghini Reventón

Dan stem ik voor de Lamborghini Reventón. Sceptici zien een Murciélago met een bodykit die veel te duur wordt verkocht. Stiekem is dat ook wel zo, maar de Reventón is een beetje meer. Het idee achter de in 2007 gepresenteerde hyper-Lambo is dat de hoekige vormen van de hoogtijdagen van Gandini (Countach etc.) weer een beetje terug naar het heden moesten komen. Veel hoeken en vouwen en rechte lijnen spelen dus een rol bij de Reventón.

Straaljager

Naast Gandini-hoedtikken, een vooral erg grijs thema en vernoeming naar een Spaanse vechtstier die in 1943 een toreador dodelijk verwondde, had het designteam inspiratie opgedaan bij een NAVO-basis met gevechtsvliegtuigen. Je zal dus ook verschillende vliegtuig-gimmicks terugvinden in de Reventón. De auto was bedoeld als een zwanenzang voor de Murciélago, zoals gezegd deelden ze elkaars basis. De Reventón was echter wel een stukje sneller, vanwege een carrosserie volledig bestaand uit koolstofvezel en 670 pk in plaats van 640 (de SV was er nog niet). Ook al was dit allemaal bedoeld voor slechts 20 exemplaren, vele invloeden van de Reventón waren de basis voor de in 2011 gepresenteerde Aventador.

Exclusief

Je moest er als de kippen bij zijn om een Lamborghini Reventón te bemachtigen. Er kwamen maar 20 stuks van en het moment dat ‘ie gepresenteerd werd, was ‘ie al uitverkocht. Klanten hadden maar één keuze te maken: handbak of E-Gear met schakelflippers. De matgrijze kleur (Grigio Reventón) en het grijze thema op de hele auto was op elke Reventón te vinden. Een leuk detail om het straaljager-thema te laten zien: de tellers waren een volledig digitaal display met een F16-achtige G-meter en hoogtemeter als snelheidsmeter, G-krachtenmeter en toerenteller.

Te veil

Ook kreeg je wat goodies in een doosje dat eruit zag als de zwarte doos van een vliegtuig. Mocht je al deze goodies nog hebben, dan kun je flink cashen met een Reventón.

En dat brengt ons bij waarom we de auto vandaag delen: op 18 augustus is de Lamborghini Reventón één van de auto’s die geveild zal worden op de Monterey Car Week veiling. Voldoende snoepgoed te vinden, maar deze Reventón kan wel eens een flinke lading geld opleveren. De veiling is te bekijken op de website van RM Sotheby’s.