Bied mee op de gaafste stationwagen van Nederland

Deze Alpina B3 Touring in Alpina Green Metallic is de stationwagen van je dromen.

In het verleden konden we altijd roepen dat de Alpina B3 Touring de powerstation was die BMW zelf niet bouwde, maar inmiddels gaat die vlieger niet meer op. Toch heeft de Alpina B3 Touring zeker nog bestaansrecht. Daarvoor hoef je alleen maar naar de plaatjes te kijken.

Op het uiterlijk komen we zo nog even terug, laten we het eerst over de motor hebben. Alpina heeft de 3,0 liter zes-in-lijn uit de M340i als uitgangspunt genomen en deze vervolgens naar 462 pk en 700 Nm koppel getild.

Vooral dat laatste getalletje is belangrijk. De Alpina heeft meer koppel dan de M3, die ‘slechts’ over 650 Nm beschikt. Bovendien kun je van 2.500 tot 4.500 genieten van dit maximale koppel. Ideaal als je een bloedsnelle daily driver zoekt.

Het mooie aan een Alpina is dat ‘ie zowel heel comfortabel als heel sportief kan zijn. Net wat je wil. Naast de staandaard rijmodi Comfort, Sport en Sport Plus is er ook een speciale Comfort Plus stand. Als je in een sportieve bui bent kun je de auto in Sport Plus zetten en profiteren van het strakke sportonderstel van Alpina.

De Alpina B3 Touring is natuurlijk ook een uitstekende optie voor degenen die de M3 Touring wat ordinair vinden. De B3 Touring is toch een stuk stijlvoller, zeker in de juiste kleur. In dit geval kunnen we zeker van de juiste kleur spreken, want veel stijlvoller dan Alpina Green Metallic wordt het niet.

Dit exemplaar is ook voorzien van goudkleurige Alpina-striping, zodat de kenners kunnen zien dat dit geen huis-tuin-en-keuken-3 Serie is. Als de velgen, de blauwe remklauwen, de vier uitlaten en de voorbumper dat nog niet verklapten.

Deze Alpina B3 Touring dateert uit 2022 en heeft nog maar één eigenaar gehad. Die heeft in totaal 10.388 km op de teller gezet. Deze auto is daarmee nog zo goed als nieuw, maar de kop is er wel af. De veiling loopt nu op Collecting Cars, dus je kunt direct meebieden. Daarvoor heb je tot aanstaande dinsdag 19.35 de tijd.

