Horner noemt sprintrace in Baku belachelijk

Christian Horner is het er niet mee eens dat er een sprintrace volgt in Baku.

Dit weekend is de Grand Prix van Australië op de agenda. Daarna volgt de GP van Azerbeidzjan. Daarmee is het eerste sprintweekend een feit. Maar volgens Christian Horner van Red Bull Racing is dat helemaal geen feestje om naar uit te kijken.

Tegenover de media in Australië zegt Horner het belachelijk te vinden dat er een sprintrace is in Baku komt. Het nauwe stratencircuit is volgens de teambaas van Max Verstappen ongeschikt voor een sprintrace. De kans op ongelukken is groot en inhalen is niet zo makkelijk als op een traditioneel racecircuit.

De kans op spektakel is daarmee groot en daar hoopt de Formule 1 natuurlijk op. Maar teambazen zien hun coureurs niet als een stelletje gladiatoren in een arena. De auto moet heel blijven voor wanneer de échte punten tellen met de Grand Prix op zondag.

Helemaal vertrekken uit Azerbeidzjan is het andere uiterste. Christian Horner is prima tevreden met één race in Baku. Een traditionele GP dus. Op een stratencircuit is de kans op peperdure schade groter voor de teams in vergelijking met een gewoon circuit met brede uitloopvlakken en grindbakken. Met de sprintrace en een GP in Baku is de kans op schade twee keer zo groot.

Kortom, we krijgen of een hoop spektakel in Baku, of een treintje auto’s waarbij de coureurs voorzichtig doen met het materiaal. We gokken dat laatste. Maar eerst, de GP van Australië dit weekend!