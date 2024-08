Bied mee op deze Audi RS4 met een perfecte kleur

Zeg nou zelf: dit is toch tien keer gaver dan Nardo Grijs?

De Audi RS6 is dusdanig populair dat je bijna zou vergeten dat er ook nog een RS4 is. Terwijl dit natuurlijk ook een bijzonder gave daily driver is. En zo’n RS4 is toch wat minder ‘in your face’ dan de nieuwe RS6.

Nu kunnen we niet zeggen dat het exemplaar wat we vandaag behandelen onopvallend is. Deze RS4 heeft namelijk een lekker fel kleurtje. Dat is ook wel eens verfrissend, tussen alle Nardogrijze exemplaren. En zoals we al zagen bij de RS4 25 Years Edition kan de RS4 een opvallend kleurtje heel goed hebben.

De kleur in kwestie is Turbo Blauw en niet – zoals je wellicht dacht – Nogaro Blauw. Desalniettemin roept deze RS4 toch associaties op met de stamvader van de RS-modellen: de RS2. En dat is natuurlijk een plus.

Het betreft een vrij recent exemplaar, van na de facelift. Die kun je onder meer herkennen aan de gleuf onder de motorkap. Dit is een subtiele knipoog naar de Audi Quattro. Overigens kun je ook uit de kleur afleiden dat dit een facelift-model is, want Turbo Blauw was daarvoor nog niet leverbaar op de RS4.

Motorisch veranderde er niks met de facelift, dus ook in deze RS4 kun je rekenen op 450 pk en 600 Nm uit een biturbo V6. Daarmee heb je niet meer dan 4,3 seconden nodig om de 100 km/u aan te tikken. De topsnelheid is traditioneel begrensd op 250 km/u.

Deze gave RS4 uit 2020 heeft 98.200 km op de teller staan en wordt nu geveild op The Collectables. Daar kan er nog geboden worden tot en met woensdag 20.00.