Nieuwe RS5 gaat C63 AMG aanpakken met dikke V6

Yes, de fraaie nieuwe RS5 krijgt een dikke V6 om de C63 aan te pakken.

De Mercedes-AMG C63 heeft behoorlijk de kop van jut over zich heen gekregen. Hoongelach werd hem deel! De grote reden is de PHEV-aandrijflijn met die viercilinder motor. Dat is iets waar maar weinigen aan kunnen werken. Dat is zonde, want de C63 is een bloedmooi apparaat, zeker in het echt. Ondanks dat ‘ie dik is, is het subtiel. Het klopt gewoon helemaal.

Mocht je interesse hebben in een enorm lelijke auto waarbij de techniek uiterst puik is, dan kan dat ook. BMW verkoopt je namelijk met alle liefde een M3 met achterwielaandrijving en een zes-in-lijn (de Touring heeft overigens altijd xDrive). Maar het zou zo maar kunnen zijn dat Audi de lachende derde wordt met de opvolger van de Audi RS4, die dan de Audi RS5 gaat heten.

Nieuwe RS4 is dus RS5

Die auto schijnt het beste van alle werelden te combineren. Zo heeft deze auto een plug-in hybride aandrijflijn. Dus je kan ‘m af en toe bijladen en dus uitstootvrij de binnenstad doorkarren. Man, wat zal het stil worden op de Coolsingel. Maar je kan de verbrandingsmotor activeren door meer gas te geven (of de rijmodus aan te passen). Dan sprint de 2.9 V6 met dubbele turbo tot leven.

Deze motor zit ook in de huidige RS4 Avant. Qua vermogen en koppel is het nog eventjes gissen, maar we gokken op een hele hoop. Simpelweg omdat de combinatie van AWD, een biturbo V6, elektromotoren en accu heel erg zwaar gaat worden. En met vermogen kun je een hoop compenseren.

Maffe namen

Betreft die naam: dat is eventjes wennen, maar bij Audi gooien ze de namen om. De even nummers zijn voor elektrische auto’s en de modellen met plofmotoren hebben oneven nummers. Ergens werkt er iemand op de namen-afdeling van Audi die uiterst creatief is en verwarring wil zorgen.

Elke keer als mijn buurman in zijn Audi A3 sedan voorbij komt rijden, denk ik ‘Wow, dat ze die 3.0 TDI daarin hebben gelepeld…’ Ja, het is dan een 30 TDI en dat moeten wij weten want we werken voor Autoblog.

Via: Carscoops.

Met dank aan @hzw voor de tip!

Fotocredits: Zwitserse RS4 van het HUIDIGE model door @spotcrewda via Autoblog Spots!