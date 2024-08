Heet: Maserati teast hardcore sportwagen

Een hardcore supercar is misschien niet wat Maserati nodig heeft, maar het is wel leuk.

Maserati blijft toch een merk wat we een warm hard toedragen, dus daarom was het jammer dat het de afgelopen week vooral negatief in het nieuws was. De verkopen daalden flink en het merk schrijft rode cijfers. Er klonken zelf geluiden dat Stellantis zou overwegen om Maserati te verkopen, al is dat laatste is inmiddels ook weer ontkracht.

Maserati kan het wel weer even wat positieve aandacht gebruiken, en dat gaan ze als het goed is later deze maand krijgen. De Italianen nemen namelijk een verrassing mee naar Monterey Car Week. Het betreft een “nieuwe supersportwagen”. Dat klinkt veelbelovend.

Wat kunnen we verwachten? Niet een geheel nieuwe supercar natuurlijk. Op het teaserplaatje zien we een neus die heel veel lijkt op die van de MC20. Volgens Maserati betreft het een evolutie van de MC20, met de “racespirit van de Maserati GT2”.

Het wordt dus een hardcore versie van de Maserati MC20, geïnspireerd op de GT2. We zien op het teaserplaatje alvast dat in ieder geval de kieuwen op de voorschermen overgenomen worden. Waarschijnlijk zal er achterop ook een flinke spoiler te vinden zijn. Dat krijgen we 16 augustus allemaal te zien, want dan vindt de onthulling plaats.

Is dit de auto die Maserati nodig heeft op dit moment? Nou nee, een (waarschijnlijk gelimiteerde) supercar zal de verkoopcijfers geen boost geven. Maar dat maakt verder niet uit: voor een nieuwe Italiaanse supercar mag je ons altijd wakker maken.