Alleen echte fans herkennen deze speciale Audi RS 4-kleur

Wat was de verre voorvader van de huidige Audi RS 4 Avant? Officieel natuurlijk de auto waarmee het hele RS-label startte, de RS2. Deze werd iconisch door zijn Porsche-styling en Nogaroblauwe lak. Dat was niet de eerste RS 4. Semantisch, want de Audi 80 waarop de RS2 was gebaseerd, werd de Audi A4, waarvan de RS4 de RS-versie is. De allereerste auto die ook volmondig Audi RS4 Avant heette was de in 1999 geïntroduceerde B5-generatie. Enkel als Avant, voorin een met Cosworth samen ontwikkelde 2.7 liter V6 met 380 pk en vierwielaandrijving. Beeld je eens een RS4 B5 in. Geef toe: jij dacht aan een gele.

Iconisch

Net zo iconisch als de Audi RS4 B5 zelf is namelijk de lakkleur waarin deze werd voorgesteld: Imola Yellow. Audi had des tijds een lekker bont palet voor hun sportmodellen bestaande uit de primaire kleuren, want ook het felle Nogaro Blue en Misano Red zijn iconisch. Maar geel blijft toch dé RS4 B5-kleur. Goed nieuws: die is terug! Audi brengt een speciale editie uit van de RS 4 ter ere van het 25-jarige bestaan van de naam. Nu we het toch hebben over die naam: we hebben ons best gedaan om RS4 en RS 4 te scheiden, want Audi levert het persbericht aan met de disclaimer dat de B5-generatie ‘RS4’ zonder spatie heette, wat sinds de RS 6 (C5) in 2001 mét spatie werd. De moderne auto (en elke RS 4 sinds de B7) heet dus RS 4 mét spatie en de originele versie RS4 zonder. Is dat ook weer duidelijk.

Audi RS 4 Avant Edition 25 years

Op vele manieren is de huidige generatie van de Audi RS 4 (B9) een perfecte auto om de B5 mee te vieren. Na drie generaties A4 waarvan twee RS4’s (er was geen RS4 B6) is Audi bij de B9 weer teruggekeerd naar de V6, dit keer 2.9 liter groot. Ook kan je de nieuwe RS 4 enkel als Avant krijgen, al is er natuurlijk de RS 5 Sportback die er toen nog niet was. Om aan te tonen dat Audi al een lekkere powerwagon had gemaakt van de RS4 des tijds: het vermogen is met ‘slechts’ 70 pk gestegen van de B5 naar de B9.

Goed, Audi brengt dus een nieuwe editie uit voor de RS 4 B9: de RS 4 Avant Edition 25 years. Voor dit feestmodel worden eigenlijk alle upgrades van de RS 4 Competition gepakt en gecombineerd met die ene kleur waar we het net over hadden: Imola Yellow. Yes, die keert terug naar het heden! Mocht dat te schreeuwerig zijn, dan zijn ook Mythos Black en Nardo Grey beschikbaar. Maar een model ter ere van een historische Audi RS4 bestellen in Nardogrijs is bijna een belediging. Kies dus gewoon geel.

Competition

Qua specs heb je dus eigenlijk vrijwel een kopie van de Audi RS 4 Competition te pakken met de Edition 25 years, maar dan wel met een tikkeltje extra power. Zoals gezegd dus een 2.9 liter grote Biturbo V6. Maar dan met 470 pk in plaats van 450 zoals je gewend bent van de RS 4, samen met 600 Nm koppel. Hiermee haal je 0 naar 100 in 3,7 seconden en kan je doorjakkeren tot een elektronisch beperkte 300 km/u. De vering is Audi’s RS Sport Suspension Pro, een schroefset die standaard 10 mm lager staat dan de RS4-vering en ook nog een extra 10 mm verlaagd kan worden mocht dat gewenst zijn. Het differentieel en de transmissie zijn elektronisch zo afgesteld dat ze iets scherper zijn dan de reguliere RS4. Voor de 25 years heeft Audi het recept nog ietsje herzien middels extra camber op de voorwielen en stijvere draagarmen gemonteerd. Met nog een paar andere kleine tweaks in zowel de vering achter als het Torsen-differentieel. En ten slotte: je krijgt de bijzondere en iets bredere Competition-velgen met Pirelli P Zero Trofeo RS-semi slicks.

Visueel

Visueel valt dus vooral de kleur op, maar er is meer. De Audi RS 4 Avant Edition 25 years krijgt veel details in het zwart, waaronder details in de koplampen en achterlichten. Om de auto een ‘sportiever silhouet’ mee te geven, zijn de dakrails verwijderd. Dat vinden wij een misser, want vervolgens zetten ze hem naast de auto die hij eert. Die ze wel heeft! Overigens kun je een RS 4 Edition 25 besteld door een heiden die een grijze wilde herkennen aan een speciale badge in de B-stijl.

Wat betreft het interieur is het thema geel. De honingraat-stoelen hebben gele stiksels, een hoedtik naar de halfgele alcantara-stoelen van de B5. De sfeerverlichting is geel en de RS-vloermatten die normaal met rood bestikt zijn, zijn nu geel met een geel RS 4-logo. In de middenconsole staat een badge met het nummer in de oplage en optioneel kan je Virtual Cockpit instrueren om je een tellerbak te geven met witte achtergrond, net als de B5.

Klokkie!

En alsof het feest dan nog niet compleet was, krijg je er ook nog eens optioneel een blits uurwerk bij. Het speciaal voor de Audi RS 4 Avant Edition 25 years gebouwde horloge is in dezelfde stijl uitgevoerd met vele RS 4-details.

Kopen kan voor een kaal bedrag van 142.905 euro, wat Nederland daarvan maakt voor de Audi RS 4 Edition 25 years is nog niet bekend. Wel dat er maar 250 stuks van komen. Wees er dus snel bij!

