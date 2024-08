Nieuw op Nederlands kenteken: de Cupra Tavascan en Polestar 3

Op verschillende manieren hebben we al gekeken naar de RDW registraties van de maand juni. Deze keer richten we ons even op de EV’s.

In juni werden 11.594 EV’s voorzien van nieuwe Nederlandse platen. De meeste exemplaren waren gloednieuw, maar toch zijn er ruim 1.000 registraties gerelateerd aan auto’s die eerst al een tijdje in het buitenland hebben rondgereden. Ook bij de geïmporteerde auto’s spelen de EV’s dus een steeds grotere rol.

Welke merken en modellen worden dan veel uit het buitenland gehaald? De toppers:

Fiat 500e 68 Audi e-tron 54 Hyundai Kona Electric 53 Volkswagen ID.3 52 Renault Zoë 50 Tesla Model 3 47 Volkswagen ID.4 47 Volkswagen Up! 44 Mini Cooper SE 42 Kia Niro EV 39

Kijkend naar de RDW registraties van EV’s in de maand juni vielen ook enkele andere dingen op.

Cupra Tavascan

Het heeft eventjes geduurd, want de Cupra Tavascan werd al in 2019 gepresenteerd. Daarna bleef het stil, totdat in 2023 een productieversie getoond werd. En zo verschenen in juni toch de eerste Tavascans op gele platen. Acht stuks, allemaal in het blauw.

e.Go

De e.Go Life is een hele kleine stadsauto afkomstig uit Duitsland. Tot nu toe stonden er slechts drie op Nederlands kenteken, allemaal “First Editions” uit 2020.

In juni zijn er opnieuw drie uit het buitenland gehaald. Twee rode en een grijs exemplaar, allemaal uit 2022. Het gaat om de versie met een accu van 23,5 kWh en een vermogen van 82 PK.

Genesis G80

Foto: Autogroep Twente (niet het exemplaar op Nederlands kenteken)

Een merk dat we best wat vaker mogen zien rondrijden in Nederland is Genesis, de luxe tak van Hyundai. Prachtige chique auto’s en duidelijk anders dat de vele ‘standaard’ auto’s die hier rondrijden. Langzaam maar zeker druppelen ze het RDW-register binnen en vorige maand konden we daardoor de eerste G80 verwelkomen. Niet de benzine-uitvoering, maar de EV. Of zoals Genesis het zelf omschrijft, de ‘Electrified G80’. Laden met 800V, een 87 kWh accu met een range van 427 kilometer, zonnepanelen in het dak en een vermogen van 370 pk. De catalogusprijs volgens de RDW: €61.800, dus zeker een interessant auto!

Polestar 3

Het was gewoon een kwestie van tijd, het verschijnen van de Polestar 3 in het RDW-register. En in juni was het dus eindelijk zo ver, 21 exemplaren werden geregistreerd. Waarvan zes stuks zelfs nog met de oude Z-reeks.

Voor de mensen die van nummertjes houden, dit was de Polestar-stand op 1 juli volgens de RDW:

Polestar 1 35 Polestar 2 11.324 Polestar 3 21 Polestar HK 2

Je vraagt je nu natuurlijk af, wat is de Polestar HK? Dat is een door Huiskamp Carrosseriefabriek omgebouwde Polestar 2 voor staatsievervoer. Of zoals ze het in het RDW register noemen, een lijkwagen. Daar zijn er ondertussen wel meer van, maar die staan dan gewoon als Polestar 2 geregistreerd.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Meer lezen? Bekijk ook de artikelen over de Italiaanse auto’s, Duitse auto’s, Britse auto’s en klassiekers die in juni op kenteken zijn gezet

Headerfoto: Wittebrug