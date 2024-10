Bied mee op deze brute G 350 Cabrio

Deze cabrio is absoluut geen kappersauto.

Zoals jullie misschien nog weten reed Wouter deze zomer met een hele bijzondere G-Klasse: een G 500 Cabrio. Dit is een zeer gewilde auto, wat ook bleek uit het feit dat ‘ie uiteindelijk op The Collectables geveild is voor €286.000.

Op The Collectables wordt nu wederom een G-Klasse Cabrio aangeboden. Deze keer is het de net iets minder dure variant: de G 350 CDI Cabrio. Dit is evengoed een gewild model onder G-Klasse liefhebbers, mede vanwege het feit dat ze niet meer gebouwd worden.

Deze G 350 Cabrio dateert uit 2011, waarmee het een van de laatsten der Mohikanen is. De G-Klasse Cabrio ging namelijk in 2013 uit productie en werd op het laatst alleen nog als G 500 geleverd.

Een G-Klasse Cabrio is niet een auto waarmee je per se enorm hard gaat rijden, dus de 388 pk’s van de G 500 zijn misschien een beetje overkill. De 240 pk en bovenal de 540 Nm aan koppel die deze G 350 CDI levert zouden ook ruim voldoende moeten zijn.

Een G-Klasse koop je ook vanwege de imposante looks en die zijn zeker in orde bij dit exemplaar. Net als de G 500 van afgelopen zomer is dit exemplaar voorzien van een AMG-bumper en -grille. Om de stoere look compleet te maken is de auto voorzien van een set zwarte Brabus-velgen. Mocht dat toch niet je ding zijn: er zit ook nog een set originele velgen bij.

De auto wordt dus geveild via The Collectables, met 99.100 km op de teller. Dat is natuurlijk een uiterst bescheiden kilometerstand voor een Mercedes diesel. Als je wil bieden moet je wel snel zijn: de veiling loopt morgenavond om 20.00 af.