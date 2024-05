Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio met zescilinder is hier!

Vind je de SL te duur, maar wil je wel een cabrio van AMG? Dan is hier de Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio.

Het gamma qua Mercedes cabrio’s is de laatste tijd flink uitgekleed. Waar Mercedes een paar jaar geleden nog ZES cabrio’s had is dit aantal nu teruggebracht naar twee: de CLE Cabrio en de SL. Voor de sportieve cabrio moet je natuurlijk de SL hebben, maar die begint bij €178.161. En dan heb je nog maar de vierpitter. Gelukkig presenteert Mercedes nu een dikke AMG-versie van de CLE Cabrio.

Zes-in-lijn

Een CLE 63 met een dikke V8 zit er helaas niet meer in, maar we krijgen wel een CLE 53. Die is ook niet te versmaden, met een zes-in-lijn die 449 pk en 560 Nm levert. In overboost levert de motor zelfs 600 Nm, gedurende 10 seconden. En dan is er nog een startgenerator die tijdelijk een boost van 23 pk en 205 Nm kan geven.

De CLE 53 is altijd een 4MATIC+, maar dat betekent niet dat de auto ook altijd vierwielaangedreven is. Als vierwielaandrijving onnodig of ongewenst is, gaan de krachten namelijk volledig naar de achterwielen. Dat is het geval bij rustig rijden, maar bijvoorbeeld ook in de driftmodus.

Prestaties

De Cabrio doet qua prestaties niet onder voor de Coupé, want beide versies knallen in 4,2 seconden van 0 naar 100. Kleine kanttekening: daarvoor moet je wel het AMG Dynamic Plus-pakket aanvinken. Als je dat niet doet krijg je niet de optie ‘Race Start’ en doe je 4,4 seconden over de sprint.

Voor een (begrensde) topsnelheid van 270 km/u moet je uiteraard ook een extra optie aanvinken: het AMG Driver’s Package. De Duitsers weten als geen ander hoe ze extra geld uit je zak moeten kloppen met ‘must have’-opties.

Uiterlijk

Qua uiterlijk is de AMG te herkennen aan de typerende Panamerica-grille, de aangepaste bumpers en de vier uitlaten. Om dat het een 53 is en geen 63 zijn de uitlaten rond in plaats van rechthoekig. De CLE 53 staat standaard op 19 inch velgen en optioneel kun je voor 20 inch gaan.

Het gaat hier om een cabrio, dus we zullen het ook nog even hebben over het dak. Dat kan binnen 20 seconden geopend én gesloten worden, en dat bij snelheden tot 60 km/u. De kap is te bestellen in zwart, grijs of rood. Ook handig: het leer heeft een speciale behandeling gekregen, zodat het niet bloedheet wordt in de zon.

Prijs?

De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar we kunnen wel een aardige inschatting maken. De CLE 53 Coupé kost €134.330, dus reken op een prijskaartje van ruim boven de €140.000. Dat is flink duurder dan de M440i xDrive Cabrio, die maar €105.532 kost. Die is met 374 pk echter minder potent, dus de CLE kost meer, maar dan krijg je ook meer.