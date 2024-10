Kia viert jubileum met een verrassende restomod

Kia blaast op een bijzondere manier 80 kaarsjes uit.

Een Porsche 911, een Lancia Delta, een Alfa Romeo Giulia GT Junior… allemaal logische kandidaten voor een restomod. Een auto die je absoluut niet in dit rijtje zou verwachten is de Kia Pride. Toch presenteert Kia nu trots een Pride restomod.

Deze auto verschijnt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Kia, wat in 1944 werd opgericht. Kia is niet echt een merk met een rijke historie aan legendarische modellen, maar toch wilden ze graag een restomod. Dat werd dus een gemoderniseerde Kia Pride. Je moet wat…

Het moderniseren houdt vooral in dat ze de Kia Pride elektrisch hebben gemaakt, in samenwerking met het Britse Electrogenic. Met een Kia Pride als basis krijgen we in ieder geval geen gezeur over heiligschennis. Integendeel, zo’n auto wordt alleen maar beter van een elektrische aandrijflijn.

Waar het origineel een 1.3 had met 64 pk en 118 Nm, levert de Pride EV 109 pk en 235 Nm. Kia heeft dus geen hele gekke dingen gedaan, maar deze waarden in zo’n klein autootje moet toch wel grappig zijn. Des te meer omdat de elektrische Pride nog steeds maar 870 kg weegt.

Op de foto’s valt op dat de Pride nog gewoon een ouderwetse schakelpook heeft. Helaas is die niet meer functioneel. Althans, niet op de manier zoals ‘ie oorspronkelijk bedoeld was. Wel kun je hiermee tussen rijmodi wisselen, waarbij je grappig genoeg ook het koppelingspedaal moet indrukken.

Er zijn drie rijmodi: Eco, Sport en Auto. In ‘Eco’ levert de motor 61 pk, vergelijkbaar met de originele benzinemotor. In ‘Sport’ wordt de volle 109 pk ontketent. ‘Auto’ zit ertussenin, met 82 pk. In deze modus doet de auto ook meer aan regeneratief remmen. In Eco en Sport is dit achterwege gelaten, voor een meer ‘old school’ gevoel.

Is deze Kia Pride EV de gaafste restomod die we ooit gezien hebben? Zeker niet, maar toch zouden we wel eens een blokje om wil doen met dit karretje.