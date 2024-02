Mercedes-Benz CLE Cabriolet is helemaal officieel!

De Mercedes-Benz CLE Cabriolet is misschien wel de meest praktische cabriolet.

Als het gaat om vierzits cabriolets, is Mercedes-Benz toch wel een beetje de koning. Het merk bouwt ze al jarenlang en is er in de tussentijd erg goed in geworden. Dit is hun laatste wapenfeit, de Mercedes-Benz CLE Cabriolet. De open auto die alles kan. Het is de ideale auto voor de bijna-pensionado die van het leven wil genieten voordat ‘ie in een crossover verder moet gaan.

Natuurlijk, cabrio’s zijn zelden praktisch, maar de CLE Cabriolet komt heel erg dicht in de buurt. Het is sowieso een auto die het leven makkelijker maakt voor je, mede door de enorm omvangrijke standaarduitrusting. Meestal zijn Duitse auto’s episch kaal standaard, maar bij de open CLE valt het heel erg mee. Zelfs het AMG-pakket is standaard.

Zo zit er een akoestische kap op, die beter gevoerd zijn en daardoor dus stiller. Voor meer comfort zijn de Aircap en Airscarf helemaal standaard. Aircap betreft de winddeflector op de voorste raamstijl, airscarf is de warme lucht in je nek. Dan kun j altijd open rijden.

Flinke bagageruimte

De stoelen zijn elektrisch bediend en standaard voorzien van memory-functie. Ook is Keyless-go standaard. Het geeft een idee van de intenties van de CLE Cabriolet: onbekommerd genieten. Even op een neer naar de Loire cruisen voor een doosje Sancerre en nu we er toch zijn, een doosje Pouilly-Fumé. En ja, dat past ook allemaal in de nieuwe Mercedes-Benz CLE Cabriolet.

Je kan het dak bestellen in drie kleuren: zwart, grijs en rood. Je kan de kap openen en sluiten binnen 20 seconden. En ja, dat kan ook tijdens het rijden, maar dan kun je maximaal 60 km/u rijden. Met het dak naar beneden heb je 295 liter aan bagageruimte, maar met het dak omhoog is dat een zeer redelijke 385 liter. Een praktische voorziening is de neerklapbare achterbank (60-40) waardoor je eventueel ook grotere voorwerpen kunt vervoeren.

Techniek Mercedes-Benz CLE Cabriolet

Qua motoren kun je een hele hoop kanten op bij Mercedes-Benz. Het begint bij de CLE200 met 204 pk en 320 Nm. Eigenlijk is dat de beste motor voor zo’n cabrio. Het gaat toch al in 7,9 seconden naar de 100 km/u en loopt 236 km/u op de Autobahn.

Prima specs toch? Wil je langzamer, dan kun je de CLE200 als 4Matic bestellen, dan heb je vierwielaandrijving. De CLE300 met 258 pk en 400 Nm heeft altijd 4Matic en loopt al 250 km/u.

De CLE450 4Matic heeft een 3.0 liter zescilinder lijnmotor met 381 pk en 500 Nm. Daarmee sprint je in 4,7 seconden naar de 100 km/u (de topsnelheid mag je raden). Het klinkt als een waar snoepje, maar gezien de CO2-uitstoot van minimaal 180 gram CO2 vrezen we het ergste voor de prijs in Nederland. Wil je juist zo min mogelijk CO2 uitstoten, moet je je wenden tot de CLE220d. Deze heeft 197 pk en 440 Nm en is bijna net zo snel als de instap-benzine uitvoering, maar kan volgens de WLTP zuiniger dan 1 op 20 rijden!

Prijzen zijn nog niet bekend, maar in Duitsland kun je de Mercedes-Benz CLE Cabriolet bestellen vanaf 66.402 euro.