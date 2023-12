Mercedes G63 Cabrio is er dan ein-de-lijk

Het was eventjes wachten, maar je kun nu eindelijk een Mercedes G63 Cabrio bestellen. Wees er wel snel bij.

We zitten net met de goedkoopste Aston Martin DB9 van ons land te verkondigen hoe goedkoop gebruikte auto’s tegenwoordig kunnen zijn. Met de nadruk op kunnen. Waar sommige auto wagens – zoals de DB9 – tegenwoordig onverklaarbaar goedkoop zijn, zien we het tegenovergestelde ook voorkomen.

Er zijn namelijk ook zat occasions die bijzonder prijzig zijn. Natuurlijk zijn/waren dat de auto’s met fiscale voordelen (zolang dat nog duurt) of jong gebruikte occasions waarvan de nieuwe versie nauwelijks anders is of slechts mondjesmaat verkocht wordt. Tenslotte heb je een sectie met bijzondere specifieke voertuigen met een kleine doch fanatieke fanschare. Een gebruikte Alfa Romeo 4C, Caterham Super Seven of Alpine A110 is bijvoorbeeld nooit goedkoop.

Refined Marques

Een andere auto die maar niet af lijkt te schrijven is de Mercedes-Benz G-Klasse in het algemeen en de cabriolet in het bijzonder. Deze versie werd tot 2016 gebouwd en is in feite een enorm grote en dure Suzuki Samurai. Je kon ‘m krijgen als zescilinder diesel of achtcilinder benzine. Een AMG-versie was af-fabriek niet leverbaar.

Maar daar brengt Refined Marques verandering in met hun Mercedes G63 Cabrio! Links en rechts hoorde de dealer in bijzondere automobielen uit Dubai dat er wel wel wat interesse was in de combinatie van een G63 en een cabrio. Dus gingen ze dat zelf maar doen doen. In principe is het niet een heel lastig plan: de meeste onderdelen zijn voorhanden. Toch duurde de ontwikkeling van de G63 Cabrio zo’n 18 maanden. Een snelle rekensom leert ons dat je in die periode twee kinderen kunt verwekken en baren.

Prijs Mercedes G63 Cabrio

De meeste onderdelen zijn van Mercedes. De motor is de bekende 4.0 V8 met 577 pk en 800 Nm. Deze is gekoppeld aan de bekende 9G-Tronic transmissie. Dit exemplaar is China Blue met een rood interieur. Meestal gaan rood en blauw niet zo lekker samen. Dan doelen we niet eens op het verstandshuwelijk Rutte-Samsom, maar de vele Spiderman-esque creaties die het oplevert. In dit geval is het een combinatie van baby-blauw met een iets donkere tint rood en het ziet er geweldig uit.

Deze configuratie is voor het eerste model, ze gaan er bij Refined Marques slechts 20 van maken, allemaal gebaseerd op de aller, allerlaatste serie cabrio’s van de G-Klasse. Er zijn al 17 stuks verkocht, dus wees er snel bij als jij ook een G63 AMG wenst. Een goedkoop grapje zal het niet worden, want ze willen graag 1.2 miljoen euro voor de ombouw ontvangen.