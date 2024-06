Bied mee op deze Corvette C1 in nieuwstaat

Deze Corvette C1 is om door een ringetje te halen.

Eigenlijk zijn alle generaties Corvette gaaf op hun eigen manier, maar de meest stijlvolle is toch wel de allereerste generatie. Vorig week kon je nog een exemplaar zien staan in de garage van wijlen Jan des Bouvrie, maar die staat voor zover wij weten niet te koop. Dat geldt wel voor het prachtige exemplaar wat je hier ziet.

De Corvette C1 had bij de introductie in 1953 nog een zes-in-lijn, maar deze dateert uit 1960. Tegen die tijd was de zescilinder vervangen door een V8, en dat is natuurlijk de enige juiste motor voor een Amerikaanse sportwagen.

Wat extra bijzonder is aan de V8 uit deze C1 is het feit dat deze voorzien is van benzine-injectie. Dat was in die tijd nog niet de norm. Sterker nog: dit was optioneel op de C1. Aangezien dit een prijzige optie was, zijn C1’s met injectie ook behoorlijk zeldzaam.

Dit exemplaar is 20 jaar geleden voorzien van een Nederlands kenteken en is in recente jaren volledig gerestaureerd. Het betreft een ‘nut and bolt’-restauratie (in goed Nederlands), waarbij de auto dus volledig uit elkaar is geweest. Daarbij zijn de carrosserie, het chassis, het interieur en de motor weer fabrieksnieuw splinternieuw gemaakt.

Ook is er nog een upgrade doorgevoerd: de originele vierbak is vervangen door een vijfbak. Die sowieso natuurlijk een stuk beter is dan de tweetraps automaat die je ook kon krijgen op je Corvette C1.

Dit prachtexemplaar wordt momenteel geveild op The Collectables. Bieden kan nog tot en met donderdag 20.30!