Video: Corvette kan Cadillac-oelewapper niet meer ontwijken

Vervelend verzekeringswerk voor een Corvette-eigenaar.

Behoorlijk frustrerend om betrokken te zijn bij een crash waar je zelf niet de schuldige aan bent. Een Cadillac draait de weg op, terwijl er verkeer onderweg is. In dit geval een Corvette. De automobilist in de ‘Vette kan niet meer op tijd remmen en kust de kont van de Cadillac met een aardige vaart.

